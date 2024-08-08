Кейт Уинслет довела Ди Каприо до слез во время съемок

Взаимоотношения актеров Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо длятся не первое десятилетие. Они вместе снимались в легендарной картине «Титаник» и спустя время вновь объединились для съемок фильма «Дорога перемен». Работа была эмоционально тяжелой для актеров, в однин из дней актриса довела коллегу до слез. Об этом она рассказала в интервью в четверг, 8 августа.

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Ситуация произошла из-за того, что Уинслет рассказала Ди Каприо о своем сне, где она дала ему пресс-папье с выгравированной на нем фразой: «Куда бы ты ни пошел, я тоже пойду». В ответ на эти слова в сновидении девушка со стороны актера признание с такими же словами и кольцо.

— Я рассказала ему сон, и он заплакал. Он был очень тронут, — заявила Уинслет.

По ее словам, после съемок они превратили сон в реальность. Девушка призналась, что знает Ди Каприо дольше детей и мужа и до сих пор хранит украшение, как память, пишет Love Radio.

Экземпляр меню ужина для пассажиров первого класса лайнера «Титаник» продали за 83 тысячи фунтов стерлингов на аукционе Henry Aldridge and Son в Великобритании.