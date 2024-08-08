Том Круз собирается исполнить опасный трюк в стиле «Миссия невыполнима»

Знаменитый голливудский актер Том Круз исполнит опасный трюк в стиле фильма «Миссия невыполнима» на церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже.

© кадр из фильма

62-летний актёр спустится на веревке с крыши стадиона «Стад де Франс» на поле арены, держа в руках олимпийский флаг. Перед этим будет показан заранее записанный короткий видеоролик, во время которого Круз перелетит с флагом на самолете через Атлантический океан.

«Олимпиада — Это потрясающе. Отличные истории, великие спортсмены. То, что спортсмены выполняют на соревнованиях, невероятно, Им присуще чувство выполненного долга», — приводит слова актёра The Sun.

Ранее он был участником эстафеты олимпийского огня на Играх 2004 года в Афинах (Греция).

Церемония закрытия Олимпийских игр в Авриже состоится в воскресенье, 11 августа.