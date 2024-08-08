Ленты «Столыпин» и «Монохром»: чем занимается Андрей Ургант

Актер театра и кино Андрей Ургант в 67 лет продолжает творческую деятельность. В каких проектах задействован артист, что он говорил об СВО и российской армии?

Чем известен Ургант

Андрей Ургант родился 28 ноября 1956 года в Ленинграде в семье актеров Льва Милиндера и Нины Ургант, окончил Российский государственный институт сценических искусств. В разные годы служил в Театре им. В.Ф, Комиссаржевской и в «Балтийском доме».

Актер начал сниматься в кино в 1982 году. Первую значимую роль — персонажа Гуляева — Ургант сыграл в 1993 году в фильме «Окно в Париж». Затем он участвовал в съемках лент «Русский транзит», «Убойная сила», «Мастер и Маргарита», «Любовь-морковь», «Воронины», «Тест на беременность» и других.

Также он известен зрителю как ведущий программ «Смак», «Большая премьера», «Властелин ума».

Что известно о личной жизни Урганта

Первой женой Андрея Урганта была актриса Валерия Киселева. В этих отношениях у пары родился сын — ныне телеведущий Иван Ургант. Вскоре супруги разошлись.

Позднее актер женился на поэтессе Алене Свинцовой. В этом браке у него родилась дочь Мария, которая после развода родителей вместе с матерью переехала жить в Нидерланды.

В ноябре 2023 года Ургант сообщил, что официально зарегистрировал брак с возлюбленной по имени Елена, которая младше его на 21 год.

«Да, мы женаты. Нашим отношениям гораздо больше лет, чем нашему браку, — мы знакомы еще с начала 2000-х. Надо было тогда и пожениться. С Леночкой дом обрел порядок, покой, хозяйку. Она с удовольствием занимается всеми моими делами и делает это блистательно. Считаю, если у мужчины в почти 70 лет нет жены, выглядит это странно», — сказал он ledy.mail.ru.

Что Ургант говорил об СВО

Андрей Ургант после начала спецоперации заявил, что всегда будет верен «своей стране и нашей армии», однако уточнил, что имеет в виду Красную армию.

«Моя армия будет защищать меня, а я буду в составе этой армии, если понадобится. Если фашисты с немецкими автоматами, как на картинках и в кино мы видим, подойдут к нашему городу и окружат нас кольцом блокады, я первый пойду рыть окопы», — заявил он в интервью RTVI на YouTube.

Актер также отметил, что верен советскому флагу, и напомнил, что в Северную войну русская армия сначала под Нарвой «была разбита в пух и прах», а затем под Полтавой «одержала громкую победу»

«Вот этой армии я верен, это правда. А дальше я ничего комментировать не буду, не стану», — добавил Ургант.

Что Ургант говорил о позиции своего сына Ивана

Андрей Ургант, отвечая в интервью на вопрос о том, разные ли у него с сыном Иваном Ургантом гражданские позиции, ответил отрицательно.

«Нет, не разные. И я никогда не высказывал мнения по этому вопросу», — отметил он.

В октябре 2023 года Ургант назвал «мерзавцами, доносчиками и подлецами» людей, критикующих его сына. По словам актера, все, кто придирается к телеведущему, это «завистники», которые ничего в жизни не добились. Также артист заявил, что именно Иван Ургант прославил Первый канал.

Чем сейчас занимается Ургант

Андрей Ургант продолжает сниматься. В 2024 году с ним состоялась премьера фильма «Столыпин» и ожидается выход ленты «Монохром».

Также Ургант гастролирует по России со спектаклем «Раневская. Сквозь смех и слезы!».