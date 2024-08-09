Израиль, работа дворником, помощь ВСУ: где сейчас актер Анатолий Белый

Заслуженный артист России Анатолий Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после начала спецоперации уехал в Израиль. Как он живет сейчас, чем занимается?

Чем известен Белый

Анатолий Белый (Вайсман) родился 1 августа 1972 года в Брацлаве.

После окончания школы он поступил в авиационный институт, но на втором курсе осознал, что выбрал не ту профессию.

«Я хотел быть изгоем, хотел находиться на какой-то героической антитезе к миру. Мне хотелось этой рок-н-ролльной романтики: работать дворником, непонятно где жить и творить. И, кстати, дворником я поработал, когда учился на третьем курсе института. Целый год трудился на аэровокзале на Ленинградке!» — вспоминал Белый.

Он принимал участие в КВН и играл в народном молодежном театре. Спустя время Белый поехал в Москву и поступил в Щепкинское училище.

Актер снимался в картинах «Мама», «Горе от ума», «Хозяин империи», «Седьмой день», «Жесть», «Давай поиграем», «Ярик», «Никто, кроме нас...», «Храни меня дождь», «Зеленые поля», «Кто я?», «Пандора», «Стальная бабочка», «Метро», «Вангелия», «Куприн. Яма», «А зори здесь тихие...», «Наследники», «Дом Фарфора», «Взрывная волна», «Мой Пушкин», «Пассажиры», «Мастер», «Ева, рожай!», «Черная весна» и других.

Всего в его фильмографии более 130 работ.

Что известно о личной жизни Белого

Первой женой Анатолия Белого была заслуженная артистка России Марина Голуб. Пара прожила вместе 11 лет.

Голуб умерла в 2012 году.

«Это история моего становления и как мужчины, и как творческого человека. И то, что эта история так неожиданно закончилась уходом Марины, совершенно преждевременным, — это для меня вечная рана. Это моя жизнь и такая экзистенциальная растерянность. Время расставило все вот так. Я, находясь в такой ситуации, когда за тебя судьба решает, как будет, стоял растерянный и только спрашивал „почему“, но не находил ответа», — делился он.

В 2013 году Белый женился второй раз — на актрисе и дизайнере Инессе Москвичевой. У пары есть двое детей: сын Максим и дочь Виктория.

Почему Белый уехал из России, чем занимается сейчас

После начала спецоперации Анатолий Белый уволился из МХТ им. Чехова и переехал жить в Израиль.

Актер заявлял, что ранее попал под «пропагандистскую машину». По его мнению, Россию «не ждет ничего хорошего», так как «сломан ген свободы».

После переезда Белый продолжил актерскую деятельность. Он нанял агента для поиска ролей в кино. Для работы в местных театрах необходимо знание иврита, поэтому артист начал учить язык с репетитором. Белый отмечал, что его не беспокоит отсутствие съемок, поскольку у него есть финансовые накопления.

Спустя год после переезда в Израиль актер сообщил в соцсетях, что жизнь за границей оказалась непредсказуемой, но возвращаться в Россию он не собирается. Также он отметил, что сделал шаг на свободу и начал новую жизнь.

В декабре 2023 года Минюст РФ внес Белого в список иноагентов. В сообщении ведомства указывалось, что он выступал против проведения спецоперации и распространял недостоверные сведения о решениях российских властей. Помимо этого, актер участвовал в сборах средств для поддержки ВСУ.