Лишний вес и отсутствие ролей. Как живет Сердюк из «Моей прекрасной няни»

Актер Павел Сердюк прославился благодаря сериалу «Моя прекрасная няня». Куда он пропал, как живет сейчас, чем занимается?

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Чем известен Сердюк

Павел Сердюк родился 27 июня 1990 года в Москве. Окончил ГИТИС.

Широкую известность Сердюк получил благодаря роли Дениса Шаталина в комедийном сериале «Моя прекрасная няня», в котором снимался вместе с Сергеем Жигуновым и Анастасией Заворотнюк. Помимо этого, артист играл в картинах «Ночь в стиле детства», «Похищение воробья», «Ранетки», «Моя прекрасная няня 2: Жизнь после свадьбы», «Сыщик Самоваров», «Рука» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент восемь работ.

Что известно о личной жизни Сердюка

С 2012 по 2015 год Павел Сердюк был женат на солистке «Ранеток» Анне Рудневой, с которой познакомился во время съемок сериала «Ранетки».

В браке родилась дочь София.

Руднева заявляла, что развод произошел из-за измен со стороны мужа.

«В 22 года я родила Соню и уехала к маме, так как выяснилось, что Паша изменял и был в отношениях с еще одной барышней. Та, кстати, обещала при встрече облить меня кислотой и высылала мне мои неудачные фотки с подписями „посмотри на себя“», — утверждала артистка.

При этом Сердюк говорил, что появление в его жизни другого человека еще до развода —следствие, а не причина разрыва.

«У меня были замечательные отношения и безумные, невообразимые чувства, — характеризовал Сердюк брак. — Просто так случается. Я никого не ненавижу, но, если бы не ребенок, я бы никогда в жизни больше не набрал номер Ани и не вспомнил бы об этом. Я с Соней стараюсь быть честным и в этом вопросе: „Соня, так бывает. Последнее время, когда мы жили вместе, я это делал из-за тебя“. И я бы хотел, конечно, чтобы у моего ребенка была полная семья», — комментировал он.

Стресс сказался на внешности Сердюка: на момент брака он поправился до 100 кг, а после развода вес упал до 70 кг.

«Волосы вот выпадают, наверное, в связи с каким-то сбоем. У папы тоже нет волос. Я больше в папину породу. Получается, волосы выпали бы и так, но это случилось бы не в 22», — рассуждал актер.

Сейчас Сердюк не хочет рассказывать о своей избраннице.

«У меня есть девушка, но я не хочу рассказывать о личной жизни, на то она и личная. Характер у меня довольно сложный, своеобразное мировоззрение. Со мной очень тяжело жить. Я все вижу наперед, а это грустно. Однако всем кажется, что я теплый», — отмечал он.

Чем сейчас занимается Сердюк

Павел Сердюк последний раз снимался в кино в 2019 году — тогда вышла картина «Гараж» с его участием.

В 2022 году он признавался, что иногда сидит без денег, но не сильно переживает из-за этого. На вопрос о том, чем ему нравится заниматься, он отвечал, что в основном ничем.