Лишний вес и отсутствие ролей. Как живет Сердюк из «Моей прекрасной няни»
Актер Павел Сердюк прославился благодаря сериалу «Моя прекрасная няня». Куда он пропал, как живет сейчас, чем занимается?
Чем известен Сердюк
Павел Сердюк родился 27 июня 1990 года в Москве. Окончил ГИТИС.
Широкую известность Сердюк получил благодаря роли Дениса Шаталина в комедийном сериале «Моя прекрасная няня», в котором снимался вместе с Сергеем Жигуновым и Анастасией Заворотнюк. Помимо этого, артист играл в картинах «Ночь в стиле детства», «Похищение воробья», «Ранетки», «Моя прекрасная няня 2: Жизнь после свадьбы», «Сыщик Самоваров», «Рука» и других.
Всего в его фильмографии на данный момент восемь работ.
Что известно о личной жизни Сердюка
С 2012 по 2015 год Павел Сердюк был женат на солистке «Ранеток» Анне Рудневой, с которой познакомился во время съемок сериала «Ранетки».
В браке родилась дочь София.
Руднева заявляла, что развод произошел из-за измен со стороны мужа.
«В 22 года я родила Соню и уехала к маме, так как выяснилось, что Паша изменял и был в отношениях с еще одной барышней. Та, кстати, обещала при встрече облить меня кислотой и высылала мне мои неудачные фотки с подписями „посмотри на себя“», — утверждала артистка.
При этом Сердюк говорил, что появление в его жизни другого человека еще до развода —следствие, а не причина разрыва.
«У меня были замечательные отношения и безумные, невообразимые чувства, — характеризовал Сердюк брак. — Просто так случается. Я никого не ненавижу, но, если бы не ребенок, я бы никогда в жизни больше не набрал номер Ани и не вспомнил бы об этом. Я с Соней стараюсь быть честным и в этом вопросе: „Соня, так бывает. Последнее время, когда мы жили вместе, я это делал из-за тебя“. И я бы хотел, конечно, чтобы у моего ребенка была полная семья», — комментировал он.
Стресс сказался на внешности Сердюка: на момент брака он поправился до 100 кг, а после развода вес упал до 70 кг.
«Волосы вот выпадают, наверное, в связи с каким-то сбоем. У папы тоже нет волос. Я больше в папину породу. Получается, волосы выпали бы и так, но это случилось бы не в 22», — рассуждал актер.
Сейчас Сердюк не хочет рассказывать о своей избраннице.
«У меня есть девушка, но я не хочу рассказывать о личной жизни, на то она и личная. Характер у меня довольно сложный, своеобразное мировоззрение. Со мной очень тяжело жить. Я все вижу наперед, а это грустно. Однако всем кажется, что я теплый», — отмечал он.
Чем сейчас занимается Сердюк
Павел Сердюк последний раз снимался в кино в 2019 году — тогда вышла картина «Гараж» с его участием.
В 2022 году он признавался, что иногда сидит без денег, но не сильно переживает из-за этого. На вопрос о том, чем ему нравится заниматься, он отвечал, что в основном ничем.
«С машинами мне нравится. Но в связи с такой ситуацией в стране, в связи с тем, что происходит в мире, я ничем не занимаюсь и пока не очень могу понять, что дальше делать. Пока я выезжаю на каких-то активах, которые накопились», — рассказывал актер.