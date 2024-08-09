Биполярное расстройство, долги, потеря зубов: все об актере Юрии Шибанове

Актер Юрий Шибанов прославился благодаря сериалам «Штрафбат» и «Солдаты», однако в последнее время он пропал из поля зрения поклонников. Почему артист перестал сниматься в кино, чем он занимается сейчас, как живет?

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Чем известен Шибанов

Юрий Шибанов (Радь) родился 30 апреля 1978 года в городе Горняке Донецкой области.

В 1999 году он поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства в мастерскую Геннадия Тростянецкого, однако, проучившись два года, оставил ее и поступил в РАТИ-ГИТИС.

Шибанов снимался в картинах «Улицы разбитых фонарей — 2», «Убойная сила», «Империя под ударом», «Черный ворон», «Бедная Настя», «Штрафбат», «Солдаты», «След», «Выхожу тебя искать» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 24 работы.

Что известно о личной жизни Шибанова

Первой женой Юрия Шибанова была актриса Наталья Моисеева. Супруги прожили вместе три года.

Вторая жена — женщина по имени Светлана. Поженились в 2010 году. В 2015 году у пары родился сын Александр.

В 2021 году Шибанов развелся со второй супругой.

Почему Шибанов перестал сниматься в кино, где он сейчас

Юрий Шибанов последний раз снимался в кино в 2011 году — тогда вышел сериал «Фурцева. Легенда о Екатерине» с его участием.

В апреле 2024 года в одноименной программе Андрея Малахова «Малахов» он признался, что он отказался от ролей и лег в клинику из-за того, что у него было диагностировано биполярное расстройство.

«У меня диагностировали биполярное расстройство. Хотя вначале был диагноз „шизофрения“, но потом профессор Андрей Шмилович диагностировал биполярное расстройство, это намного проще», — объяснял артист.

Проблема Шибанова заключается в постоянных поведенческих сбоях — иногда он перестает себя контролировать. Так, актер понабрал кредитов и теперь должен различным банкам почти 3 млн рублей.

«Я пошел брать кредит в состоянии психоза. Оформлял карту, снимал наличку. Это было еще до пандемии. Сейчас хотел на вставную челюсть взять, но не дали. Суммарно у меня долгов на 2,9 млн рублей. Хочу их отдать, но, когда начинается психоз, ты не можешь собой управлять. Ты тотально начинаешь верить, что все иначе. Мне говорят одно, а я понимаю что-то другое», — поделился он.

Помимо этого, у Шибанова проблемы с зубами.

«Их нет, потому что у меня пародонтит. Но сейчас я занимаюсь нижней челюстью», — рассказал он.

В последнее время Шибанов также пробует себя в качестве треш-стримера. Эта идея принадлежит его продюсерам — Давиду и Анаит. Они познакомились с артистом осенью 2023 года и предложили подписать контракт на 30 лет — он будет отдавать им 50% прибыли. Сейчас главная задача продюсеров, которые ранее не занимались этим, вывести его на большую сцену.

На данный момент 45-летний актер принимает психотропные лекарства, стабилизирующие настроение и поведение, а также проходит экспериментальное лечение у доктора Кирилла Винокурова, но эффекта, по его словам, пока нет.