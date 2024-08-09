Италия, съемки в Крыму, дочь: что сейчас с актером Сергеем Баталовым

Заслуженный артист России Сергей Баталов продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Баталов

Сергей Баталов родился 19 апреля 1957 года в Ирбите Свердловской области. Окончил ГИТИС.

Актер снимался в картинах «Рябиновые ночи», «Когда отзовется эхо», «Облако-рай», «Пленники удачи», «Ширли-мырли», «Полицейские и воры», «Фортуна», «Марш Турецкого», «Праздник», «Закон», «Кот и Лиса», «Голова классика», «Гора самоцветов», «Герой нашего времени», «Жизнь врасплох», «Два цвета страсти», «Братья Карамазовы», «Пассажирка», «Воронины», «Ночь длиною в жизнь», «Берега», «Соблазн», «Три счастливых женщины», «Время первых», «Хор», «Саня, газуй!» и других.

Всего в его фильмографии более 130 работ.

Что известно о личной жизни Баталова

Первый брак Сергея Баталова случился в студенчестве и был мимолетным.

Уже более 35 лет он женат на Зое Баталовой, которая работает реквизитором в театре на Таганке.

У супругов есть дочь Екатерина.

«Для меня семья — это крепость, где я могу укрыться и когда мне хорошо, и когда плохо. Быть может, это у меня из детства», — отмечал артист.

Что известно о съемках Баталова в Крыму

В сентябре 2024-го в Крыму начнутся съемки художественного фильма, в котором одну из ролей сыграет Сергей Баталов.

«Я надеюсь, если все будет хорошо, то мы приедем в сентябре и будем снимать. Я пока молчу, нельзя рассказывать подробности, потому что все очень зыбко. Но я надеюсь, что все состоится», — сказал актер корреспонденту РИА Новости Крым.

Чем сейчас занимается Баталов

Сергей Баталов продолжает творческую деятельность.

В 2023 году артист снялся в картинах «1993» и «Эффект домино». В скором времени также должны выйти ленты «Артек-2», «Злой город», «Старушки в бегах — 3», «Балабол-8», «Положение вещей», «Море на двоих» и «Балабол-9» с его участием.

В свободное время Баталов любит кататься верхом. Кроме того, он часто посещает блошиные рынки, где подыскивает фарфоровые статуэтки и сувенирных жаб для коллекции.