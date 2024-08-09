Кейт Бланшетт рассказала, как снималась за еду во «Властелине колец»

Обладательница премии «Оскар» Кейт Бланшетт в интервью Variety призналась, что не получила гонорар за роль эльфийки Галадриэль в фильме «Властелин колец». По ее словам, единственным бонусом было то, что ее кормили на площадке бутербродами. Бланшетт добавила, что большинству актеров фильма не выплатили гонорар. «Властелин колец» считается одним из самых кассовых киносериалов всех времен, он собрал в мировом прокате $2,9 млрд.

Никому ничего не заплатили за участие в этом фильме. В основном, я получала бесплатные бутерброды, и мне приходилось держать ухо востро. Женщинам платят не так много, как вам кажется, — сказала Бланшетт о своей зарплате во «Властелине колец».

Также издание сообщает, что Бланшетт — не единственная звезда «Властелина колец», которой не выплатили гонорар. В интервью 2019 года для «Шоу Говарда Стерна» актер Орландо Блум, который играет в картине Леголаса, сказал, что ему заплатили всего $175 тысяч за все три фильма, говорится в сообщении.

Ранее американская актриса Лив Тайлер, известная по фильмам «Властелин колец», поделилась фотографиями своих детей. В своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала снимки с 47-го дня рождения, на котором запечатлена в черном платье в горошек и с тарелкой мороженого с зажженной свечкой.

Тайлер также показала дочь Лулу Роуз, которой 8 июля исполнилось восемь лет. На фото девочка держит медвежонка и стоит среди множества шариков и розовых коробок с подарками. Также звезда опубликовала снимок Лулы Роуз, которую на плечах держит 19-летний Майло. Фотографий с девятилетним Сейлором Джином нет.