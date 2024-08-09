Скоропостижно ушел из жизни российский актер Александр Яськов

8 августа не стало Александра Яськова, советского российского актера театра и кино, заслуженного артиста РФ.

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Александр Иванович Яськов окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1978 году и сразу был принять в труппу Хакасского театра имени Лермонтова в Абакане.

Среди сценических работ: Билл Старбак в "Продавце дождя", Телятев в "Бешеных деньгах", Алекс из "Тепла в ноябре". Экранный дебют - в 1983 году, "ленфильмовская" производственная драма "Требуются мужчины". Партнерами Яськова там были Евгений Киндинов и Юрий Кузнецов.

Об уходе артиста сообщили в его театре, смерть Яськова названа скоропостижной - без деталей.

Прощание с заслуженным артистом Российской Федерации Александром Ивановичем Яськовым состоится 11 августа в Большом зале Русского театра драмы имени Лермонтова с 12:00 до 13:00 - по адресу улица Щетинкина, 12.