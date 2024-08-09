Актерская карьера может быть захватывающей и успешной, но не для всех она становится делом всей жизни. Судьбы звезд Голливуда складываются по-разному: одни уходят по собственному желанию, другие – вынужденно.

Примером добровольного ухода стал комедийный гений Джим Керри. В 2022 году он шокировал поклонников, объявив о завершении карьеры. После десятилетий смешных гримас и незабываемых ролей Керри решил, что пришло время отдохнуть от съемочных площадок.

Схожий путь, но с иным продолжением, выбрали сестры Олсен. Начав актерскую карьеру еще детьми, они решили кардинально изменить свою жизнь. Мэри-Кейт и Эшли оставили съемки ради нового призвания – моды. Основанный ими бренд The Row стал успешным в индустрии.

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Однако не всегда уход из профессии – это свободный выбор. Печальная новость потрясла киноиндустрию, когда стало известно, что Брюс Уиллис больше не сможет сниматься из-за прогрессирующей деменции. Легендарный актер боевиков вынужден был завершить карьеру по состоянию здоровья.

Подробнее об остальных актерах рассказала в своем видео блогер @Kachkovskaia.