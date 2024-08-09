Работа в автосервисе, смерть брата, мнение об СВО: как живет Максим Аверин

Заслуженный артист России Максим Аверин продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни и политической позиции?

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Что известно о карьере и личной жизни Аверина

Максим Аверин родился 26 ноября 1975 года в Москве. Работать он начал с 12 лет, в частности у брата Геннадия в автосервисе. Также работал в кондитерской.

При этом он с детства мечтал стать актером. С девяти лет Аверин играл в Театре миниатюр, параллельно обучаясь актерскому мастерству в театральной студии при Доме кино.

В театральный вуз он поступил со второй попытки.

«В первый год не поступил. Я был жутко в себе уверен. Но как же, все знали, что я артист... С детства артист. Ну что же, я сейчас приду, и они меня сразу возьмут, из-за того, что я же артист. Но все оказалось гораздо сложнее. И все сложилось так, что я не поступил... Я хотел учиться только в "Щуке". И когда не поступил, меня охватил страх: "Что я буду делать без этого?" Уже ко второму году поступления отношение к профессии было, что так и должно быть, иначе это не жизнь», — вспоминал Аверин.

В 1997 году окончил Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина.

Актер снимался в картинах «Любовь зла...», «Глаза Ольги Корж», «Кармен», «Место под солнцем», «Доктор Живаго», «Любовь одна», «Глухарь», «Погоня за тенью», «Возвращение домой», «Склифосовский», «Куприн. Яма», «Гастролеры», «Курьезы», «Собор» и других. Всего в его фильмографии более 60 работ.

Аверин не женат. Детей у 48-летнего артиста тоже нет.

«Можно определиться с маркой машины, цветом обоев, но определяться с рождением детей... Мне кажется, это все-таки Божий промысел. По крайней мере, мои попытки привести какие-то отношения к появлению детей не состоялись. И я в какой-то момент просто перестал гнаться за этим, принял позицию, что, если это суждено, тому и быть», — комментировал он в интервью MK.RU.

Главной женщиной в своей жизни Аверин называл маму, которая скончалась в 2017 году.

Почему Аверин перестал общаться с братом

У Максима Аверина был старший брат Геннадий. У них одна мать, но разные отцы. По словам актера, в детстве родственник был ему «и нянькой, и защитой».

До смерти матери братья были дружны, но после ее кончины перестали общаться. В 2020 году Геннадий умер.

«Гена умер. 8 марта. Сердце. Даже 50 не было. Так получилось. И я даже не вспоминаю обиды никакой, я вспоминаю детство, где он был самым главным человеком для меня. Где он был просто моим героем. И моим проходным билетом всюду. Достаточно было сказать, мой брат — Гена. И все. Да, так получилось, что последние годы мы не могли найти точки соприкосновения», — признавался Аверин.

При этом он подчеркивал, что ни о чем не жалеет.

«Я не жалею. Все было как было. Он не хотел меня принимать. А я не хотел принимать его неприятие. Я когда прощался с ним, сказал ему: "Прости меня, и я тебя прощаю". Наверное, надо было сказать по-другому... Но вы понимаете, сложно человека менять, если он не хочет меняться. Если он не слышит тебя. Так получилось. Жалеть? Смысл? Другой вопрос, что надо стремиться сейчас это успевать, общаться, стремиться протягивать руку помощи, перешагивать через собственное эго... Кстати, он этого не умел делать. Но тем не менее все-таки... А сейчас-то что? Что жалеть? Все, пустота», — рассуждал артист.

Что известно о переходе Аверина в «Ленком»

Максим Аверин заявлял, что его переход из Театра сатиры в Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» не связан со сменой руководства.

По словам артиста, он получил предложение от директора «Ленкома» Марка Варшавера уже три года назад и все это время работал в обоих театрах.

«В Театре сатиры при Газарове (бывший художественный руководитель. — NEWS.ru) мне просто не было места, предложений о работе не поступало. О приходе Евгения Владимировича Герасимова (новый худрук. — NEWS.ru) в театр я узнал, когда все переговоры с дирекцией театра "Ленком" были завершены. Я рад, что Театр сатиры серьезно укрепился с приходом нового худрука и директора», — объяснял Аверин.

Как Аверин относится к спецоперации

В 2023 году Максим Аверин ответил на упреки в том, что он не высказывает своего мнения о проведении спецоперации. Артист заявил, что не хочет обсуждать политические темы. При этом он заверил, что любит Россию.

«Мне говорят: "Ах, ты не высказываешься". Да нечего высказывать. Я своей работой высказываю. Зачем артистам высказываться в ситуации такого глобального периода, который мы переживаем сейчас? Есть твое место, твой фронт, а фронт — это страна. Я должен этим заниматься, а не лезть судить», — прокомментировал актер.

В 2023 году Аверин был внесен в санкционные списки Украины и Канады. Его обвинили в якобы распространении дезинформации и пропаганды.

Чем сейчас занимается Аверин

Максим Аверин продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Там же, когда же», «Лес», «Гамлет» и «Лев зимой». Также актер гастролирует по России с моноспектаклем «Максим Аверин. Научи меня жить».

Помимо этого, в 2023 году он снялся в сериалах «Море. Солнце. Склифосовский» и «Всем по 50».