Умер актер из "Спасателей Малибу" Кевин Салливан

Умер Кевин "Таскмастер" Салливан, профессиональный борец и актер, признанный одним из величайших злодеев рестлинга, сценарист и продюсер. Помимо огромного количества телешоу и профильных программ, Салливан появляется в "Спасателях Малибу" (18+).

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Таскмастер умер 9 августа на 75-м году жизни. Об этом сообщают посвященные реслингу ресурсы со ссылкой на коллег и друзей шоумена.

Салливан так и не смог отправиться от несчастного случая, произошедшего с ним в мае во время встречи с поклонниками во Флориде. Борцу понадобилась экстренная операция, свои последние дни он провел в реанимации.

Кевин Фрэнсис Салливан родился в 1949 году в Массачусетсе. Карьеру начал на любительском уровне в Бостоне. Первый профессиональный матч - как Джонни Уэст - провел в начале 1970-х.

Трижды был женат, в том числе - на рестлерше, модели и менеджере Нэнси "Падшем Ангеле" Тоффолони и культуристке Линде Тейлор.

Ангел ушла от Таскмастера к рестлеру Крису, известному как "Бешеная Росомаха" Бенуа. В 2007-м Росомаха убил 43-летнюю Нэнси и их семилетнего сына и через два дня покончил с собой. Как показало вскрытие, у 40-летнего рестлера были многочисленные травмы мозга, полученные им за карьеру.

Стоит заметить, что одно время Крис рассматривался на роль марвеловского супергероя Росомахи в один из кинопроектов по "Людям Икс".