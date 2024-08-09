Смерть дочери и мужа, слова об РФ: куда пропала Екатерина Жемчужная

Народная артистка России Екатерина Жемчужная обрела популярность благодаря роли цыганки Кармы в фильме «Карнавал». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь актрисы?

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Чем известна Екатерина Жемчужная

Екатерина Жемчужная (в девичестве Булдыженко) родилась 28 марта 1944 года в Туле. После окончания школы она переехала в Москву и поступила в студию театра «Ромэн», позднее окончила ГИТИС.

Актриса признавалась в программе «Жизнь и судьба», что стеснялась своих цыганских корней.

«Ужас какой, что это было! Я так рыдала, когда я получила паспорт, и когда я в паспорте увидела "цыганка", я обрыдалась вообще. "Не хочу, мама!"» — рассказывала она.

Широкую популярность ей принесли роли Зорицы в ленте «Вечный зов» и Кармы в фильме «Карнавал». Позднее она снялась в картинах «Цыганка Аза», «Орел и Решка», «Кармелита. Цыганская страсть», «Талисман любви», «Обручальное кольцо» и других.

Всего в ее фильмографии 44 работы.

Что известно о личной жизни Жемчужной

Екатерина Жемчужная в 1961 году познакомилась со своим будущим супругом, актером театра «Ромэн» Георгием Жумчужным, спустя год они начали жить вместе, а официально оформили свои отношения только после рождения дочери Ляли в 1969 году. Девочка стала вторым ребенком пары, первый — умер в роддоме.

«Мы ездили по разным городам, а я уже была в положении. Мне стало плохо — меня отвезли в роддом, и у меня родилась девочка. И она ушла из жизни. Я ее не видела. Такое трагическое событие у нас было. Я винила себя из-за того, что я ездила... Врачи сказали, не надо было. Но как я могла оставить Георгия Николаевича? Мы ушли в ансамбль. Он был ведущий, он там пел. Я-то уже с животиком, который был виден. Надо было поберечься», — вспоминала актриса.

Летом 2021 года супруг Жемчужной скончался, у него был рак поджелудочной железы. На похоронах мужа артистка не появилась. По ее словам, она просто не смогла — ни морально, ни физически.

Что Жемчужная говорила о России

Екатерина Жемчужная признавалась в интервью, что благодарна России за то, что она для нее сделала, а также за признание ее заслуг в сфере культуры.

«Я вижу начало перемен и благодарна за то, что сделала для меня страна... Когда я получала из рук премьера Михаила Мишустина медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, призналась, что от волнения не спала всю ночь. Сказала: "Я цыганка. Я живу в красивой России, и горда тем, что стою в Доме правительства, получаю такую высокую награду за мой скромный труд"», — говорила она.

Жемчужная также имеет орден Дружбы за большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени ей вручили в 2020 году за вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Чем сейчас занимается Жемчужная

Екатерина Жемчужная более пяти лет не снимается в кино. Последний раз она появилась на экранах в 2018 году в сериале «Свидетели».

На настоящий момент 80-летняя актриса продолжает служить в московском театре «Ромэн».