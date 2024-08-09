«Роман» с Косяковым и бездетность: как сейчас живет Анна Котова

Актриса Анна Котова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

© globallookpress

Чем известна Котова

Анна Котова родилась 7 июня 1986 года в Москве. Окончила актерский факультет РАТИ-ГИТИС.

Известность пришла к ней в 2008 году после выхода сериала «Любовь на районе», в котором она сыграла возлюбленную героя Дениса Косякова.

«Я окончила институт — работы не было. Никакой — ни в театре, ни в кино. Потом началось, как у многих актеров, то один сериал, то другой. Ты ходишь, пробуешься, стремишься подзаработать, познакомиться с интересными людьми, а потом случай сводит тебя с нужным человеком. Моя история началась по большому счету с ситкома „Любовь на районе“, который показывали по ТНТ», — вспоминала Котова.

Помимо этого, артистка снималась в картинах «Школа № 1», «Деффчонки», «Оттепель», «Этаж», «Про любовь», «Полицейский с Рублевки», «Подмена», «Знак», «Аритмия», «Язычники», «За пять минут до января», «Дипломат», «Большая игра», «Шторм», «Одесский пароход», «Лед-2», «Настоящее будущее», «Вне себя», «Сестры», «Дурдом», «Многоэтажка», «Онлайф» и других.

Всего в ее фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Котовой

В 2023 году Анна Котова развелась с актером и музыкантом Иваном Дерябиным после 10 лет брака.

«Мы прожили вместе более 10 лет — это большой срок, но расстались нормально, без каких-либо скандалов, интриг, слава Богу. Но тем не менее моя жизнь перестраивается, и в ней уже ты должна занять новую позицию, пересмотреть взгляды на жизнь, в целом поменять свое мировоззрение, посмотреть на себя с другой точки зрения. Я постаралась сделать этот период максимально продуктивным. У меня настало время самопознания, понимания, чего я сейчас хочу. Раньше я хотела одного, после 30 — уже другого, и это нормально», — признавалась она в интервью WomanHit.

Детей у 38-летней артистки нет.

«Тут вопрос желания в первую очередь. Если я решила, готова к этому — тогда уже что-то может сдвинуться. У меня в планах жить счастливо, и здесь все в совокупности, и личное, и работа. Я же все-таки живой человек», — объясняла Котова.

Чем сейчас занимается Котова

Анна Котова продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актриса снялась в картинах «Бэби-тур», «Лето. Нулевые», «Аквариум», «Поехавшая», «Неприличные деньги», «Как друзья Захара женили», «Куплю актрису» и «Краш-тест».

В 2024 году вышла мелодрама «Мужчина и женщина» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Гаражники» и «Лампа» с Котовой.

Тему спецоперации артистка напрямую публично не комментировала, однако в феврале 2022 года в соцсетях пожелала всем мира.