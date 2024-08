Актер из саги о Гарри Поттере снимется в фильме российского режиссера

Британский актер Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в саге о Гарри Поттере, примет участие в фильме They Will Kill You, режиссером которого станет 35-летний Кирилл Соколов, передает «Москва 24» со ссылкой на The Hollywood Reporter. По информации издания, съемки стартуют уже в этом сентябре.

© globallookpress

"Фильм расскажет о домработнице, которая выходит на работу в одной из высоток Нью-Йорка. В результате женщина попадает в тайное сообщество, связанное с исчезновениями людей", — поделились в издании.

Партнерами Фелтона по картине станут Патрисия Аркетт, лауреат премий «Оскар», BAFTA, двух премий «Эмми» и трех «Золотых глобусов», и Зази Битц, известная по «Джокеру» и «Дэдпулу 2». Продюсерами станут Энди и Барбара Мускетти, а снимать фильм будет независимая кинокомпания Nocturnal Pictures. They Will Kill You станет первым голливудским проектом российского режиссера Кирилла Соколова, автора черной комедии «Папа, сдохни!» с Виталием Хаевым, Александром Кузнецовым и Михаилом Горевым.

