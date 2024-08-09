Александрова и работа в Латвии: как живет Евгений Мундум

Заслуженный артист России Евгений Мундум продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

© Кадр из фильма "Котовский"

Чем известен Мундум

Евгений Мундум родился 13 июня 1962 года в латвийском городе Даугавпилс.

В 1980 году он поступил в Ярославское театральное училище, но спустя два года был призван в армию. После демобилизации стал студентом ГИТИСа, который окончил в 1987 году.

После ГИТИСа Мундум на протяжении года работал в Рижском ТЮЗе. В 1989 году он служил в московском Театре-студии 88 п/р Паламишева. В 1990 году — работал в музыкальном Даугавпилсском театре. С 1990 года являлся актером Ярославского драматического театра им. Волкова.

Мундум снимался в картинах «Делай — раз!», «Тайны следствия», «Доктор Живаго», «Платина», «Одна ночь любви», «Вторые», «Чужая», «Побег», «Лесник», «Светофор», «Москва. Три вокзала», «Легавый», «Кто, если не я?», «Честное пионерское», «Молодежка», «Под прицелом», «Весной расцветает любовь», «Метеорит», «Степные волки», «Пурга», «Год свиньи», «Остров Обреченных», «Болевой порог», «Выстрел», «Уцелевшие», «Потерянные», «Стая» и других.

«В "Побеге" нет бандитских разборок, история приключенческая. И если зритель принимает правила игры с первой серии, он уже там. Что касается моего героя, то он нормальный мужик. У него семья и двое детей. На этот раз он попал в тюрьму, потому что его подставил собственный бухгалтер. Мне режиссеры любят давать роли милиционеров и уголовников», — говорил он про роль в «Побеге».

Всего в его фильмографии более 100 работ.

В 2008 году Мундуму было присвоено звание заслуженного артиста России.

Что известно о личной жизни Мундума

В 2007 году Евгений Мундум в интервью признался, что в молодости вел неправильный образ жизни: он был «пьяницей и дебоширом». Так, у актера было несколько неудачных браков и коротких романов, но это осталось в прошлом после того, как он встретил женщину по имени Наталья.

На Наталье артист женат с 1992 года. В браке родился сын.

«Она мне не просто близкий человек — она моя родственница по крови», — говорил Мундум про супругу.

Чем сейчас занимается Мундум

Евгений Мундум продолжает творческую деятельность.

В 2023 году артист снялся в картинах «Правда» и «Короче, план такой».

В 2024 году вышли сериалы «Точка ноль», «Операция „Карпаты“» и «Дядя Леша» с его участием. В «Точке ноль» он снялся вместе с актрисой Мариной Александровой.

В скором времени также можно будет увидеть ленту «Гаражники» с Мундумом.

Тему спецоперации актер не комментировал.