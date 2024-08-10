Как живет актер Павел Харланчук

Павел Харланчук — актер театра и кино. Что известно о его личной жизни, высказывался ли он о спецоперации?

© Кадр из фильма "Внутри себя"

Чем известен Харланчук

Павел Харланчук родился 27 июня 1978 года в Гомеле в семье связиста и учительницы русского языка и литературы.

«Бабушка приезжала к нам на лето с Украины, заставляла меня каждый день писать диктанты. Так у меня проходили каникулы. Я рос чистым гуманитарием», — вспоминал Харланчук.

В 2000 году он окончил Белорусскую государственную академию искусств, актерское отделение. В 2003 году также окончил режиссерское отделение.

Артист снимался в картинах «Бумеранг», «Любовь как мотив», «Снайпер: Оружие возмездия», «Слепое счастье», «Талаш», «Все сокровища мира», «Красная королева», «Тум-Паби-Дум», «Сказки Рублевского леса», «Черный пес», «Хор», «Без любви», «Спросите медсестру», «Воскресенский», «Лекарство для Веры», «Любовь Веры», «Саша» и других.

Всего в его фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Харланчука

Павел Харланчук был женат на актрисе Анне Южаковой.

В браке появилось пятеро детей: Адель, Ивона, Филипп, Оливия и Паулина. Двое из них — приемные, взяты из детдома.

«Изначально мы с Аней хотели помочь ребенку, у которого нет родителей, обрести семью. Через год, когда у нас родился первенец... Что касается прихода любви, то с Ивоной, наверное, года через два это произошло... С Филиппом было сложнее — ребенок появился у нас далеко не младенцем, проявлял характер, и лишь когда ему исполнилось 11 лет, возникло ощущение родства. Это лично у меня, у Ани, как у мамы, данный период занимал меньше времени», — рассказывал артист.

В 2014 году семья Харланчука представляла Минскую область на национальном конкурсе «Семья года», однако в 2023 году стало известно о разводе пары.

«Чтобы одним махом ответить на множество вопросов: почему сменила фамилию в профиле, а где, а как и т. д.», — написала в соцсетях Южакова, показав фото паспорта со штампом о разводе.

Чем сейчас занимается Харланчук

Павел Харланчук продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Нашла коса на камень» и «Сорок первый».

В 2023 году артист снялся в сериалах «Еще одна жизнь», «Моя девочка», «Тайна „Белой вороны“» и «Недетское кино». В скором времени также должна выйти картина «Истребители. Битва за Крым» с его участием.

«Сегодня у меня чувство, будто я заново становлюсь на ноги, запрыгиваю в последний вагон. Очень много нетипичных для меня перемен. Я все-таки, даже имея весла, парус и якорь, склонен плыть по течению. Давно обнаружил, что начисто лишен актерского тщеславия — отсутствует зуд по несыгранным ролям, а также страстное желание быть всегда на виду. Осознаю, что скромность — путь к неизвестности, но я никак не могу пихать себя вперед, посещать нужные тусовки. Оттого и хвалебные речи в свой адрес всегда делю на шестнадцать», — комментировал Харланчук.

На тему спецоперации актер не высказывался.