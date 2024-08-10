«Киев — город, в котором я был счастлив»: где сейчас актер Кирилл Кяро

Актер Кирилл Кяро обрел популярность благодаря главной роли в сериале «Нюхач». Как сейчас складывается его карьера и жизнь, что он говорил о спецоперации?

Что известно о карьере и личной жизни Кяро

Кирилл Кяро родился 24 февраля 1975 года в Таллине. После окончания школы он переехал в Москву и окончил Театральное училище имени Щукина. В 1999 году артист вернулся на родину и устроился на работу в Русский театр Эстонии в Таллине.

Дебютировал ровал в кино в 2002 году в эстонской короткометражке «Избавление». С 2005 года он начал активно сниматься в российском кино и обосновался в Москве. Наибольшую известность ему принесли роли в сериалах «Убойная сила», «Ликвидация» и «Нюхач». Также артист снимался в проектах «Мужские каникулы», «Родина», «Что и требовалось доказать», «Научи меня жить», «Живой», «Лучше, чем люди», «Эпидемия», «Расплата» и других.

Кяро состоит в отношениях с Юлией Дузь. В 2018 году у них родилась дочь Мира. Пара на настоящий момент продолжает жить вместе, но официально отношения не оформила.

Что Кяро говорил об украинцах

В период съемок нескольких сезонов сериала «Нюхач» Кирилл Кяро много времени проводил в Киеве. По словам артиста, после начала конфликта на Украине в 2014 году местные жители стали циничнее.

«Люди в Киеве стали циничнее, пессимистичнее, потому что на Украине кризис, война. В нашей команде плечом к плечу работают русские и украинцы. У нас были теплые отношения, живем дружной семьей. Никто не высказывает свои политические взгляды. Мы объединены одним делом», — рассказал Кяро.

Как Кяро отреагировал на спецоперацию

После начала спецоперации Кирилл Кяро уехал в Эстонию, однако, как он позднее объяснил в социальных сетях, он приехал на родину лишь повидаться с родным. Также актер опубликовал пост, в котором затронул тему СВО.

«То, что сейчас происходит, не укладывается в голове. Чем бы ты ни занимался, где бы ты ни был, все равно в мыслях там, где родственники, друзья и коллеги. Они все понимают и верят, что это не моя „спецоперация“, но им от этого не легче. Нас связывало другое — наше общее дело, наше творчество, мы верили, что делаем что-то, что мир сделает лучше. Киев — город который я очень люблю! Город, в котором я был счастлив!» — написал он.

При этом Кяро уточнил, что покидать навсегда Россию не собирается.

«Я как был между Россией и Эстонией, так и остаюсь. И не могу сказать, что я уехал из России. Просто в это тревожное время мне надо быть там, где живет моя семья, а это — Эстония», — отметил актер.

Чем сейчас занимается Кяро

Кирилл Кяро вместе с семьей проживает в Москве. В 49 лет он продолжает активно сниматься в российском кино. В 2024 году с ним состоялись премьеры картин «Мужчина и женщина», «Наступит лето», «Ненормальная», «Обе две» и «Юг».

На настоящий момент артист снимается в главных ролях для лент «Берлинская жара», «Изгои», «Гипнозис», «Челюскин. Первые». По словам Кяро, он с удовольствуем откликается на предложения о съемках не только от московских режиссеров, но и из регионов.