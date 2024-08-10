Жена ушла в монастырь, дочь умерла: как живет звезда СССР Олег Стриженов

Актер Олег Стриженов прославился на весь СССР первой и главной ролью в картине «Овод». Позже он сыграл в фильмах «Мексиканец», «Сорок первый» и многих других. Народного артиста называли «наш Ален Делон», в него были влюблены тысячи женщин, но для него существовала лишь одна — актриса Лионелла Стриженова. К 95-летнему юбилею актера NEWS.ru рассказывает историю его жизни.

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Почему Стриженов решил стать актером

Олег Стриженов родился в военной семье. Его отец полковник Александр Стриженов участвовал в Гражданской и Великой Отечественной войнах, а мать Ксения Стриженова работала учительницей в России и Финляндии. Для женщины это был второй брак. От первого у нее уже рос сын Борис, который позднее стал летчиком-истребителем и погиб в битве под Сталинградом.

В браке с Александром она родила еще двоих сыновей: сначала Глеб появился на свет, а потом Олег. Оба стали актерами. Изначально родители думали, что Олег будет художником, так как у него были способности к рисованию, но позже мальчик увлекся театром, как и его старший брат. Стриженов с первой попытки поступил в училище имени Б. Щукина при театре имени Евгения Вахтангова.

Как Стриженов стал звездой после «Овода»

Параллельно с этим режиссер Александр Файнциммер задумал экранизировать роман Этель Лилиан Войнич «Овод». Он долго искал актера на главную роль, Артура, но все кандидаты не соответствовали его представлениям. Он рассматривал также Стриженова, когда Олег еще учился в училище. Но тогда парень показался ему слишком юным для этой роли.

Спустя несколько лет, когда Стриженов уже был восходящей звездой Таллинского театра русской драмы, один из участников съемочной группы «Овода» заметил актера в спектакле «Без вины виноватые». Олега пригласили на очные пробы и сразу утвердили на главную роль.

Драма вышла в апреле 1955 года, и молодой актер сразу стал любимцем советских зрителей. В следующей картине «Мексиканец» Стриженов сыграл молодого боксера Фелипе Риверу. Во время подготовки к роли Олегу пришлось тренироваться на настоящем ринге. Во время подготовки он неоднократно получал тяжелые удары от спарринг-партнеров, но этот опыт ему помог достоверно перевоплотиться в Риверу.

Следующей заметной работой актера стала драма «Сорок первый», где Стриженов сыграл белогвардейца Говоруху-Отрока. Критики отмечали не только талант актера, но и его блестящий дуэт с Изольдой Извицкой. В 1975 году на X Международном Каннском кинофестивале лента получила специальную премию «За оригинальный сценарий, гуманизм и высокую поэтичность».

В последующие годы фильмография Стриженова пополнилась главными ролями в картинах «Капитанская дочка», «Пиковая дама», «Неподсуден», «Звезда пленительного счастья», «Последняя жертва», «Приступить к ликвидации». Но с 2000 года он перестал сниматься в кино.

Кадр из фильма режиссера Григория Чухрая «Сорок первый». Актриса Изольда Извицкая в роли Марютки, Олег Стриженов в роли поручика Говорухи-Отрока

Сколько детей у Стриженова

Стриженов был трижды женат. Его первой супругой стала актриса Марианна Бебутова, коллега по фильму «Овод». Супруга родила ему дочь Наталью, но семья актеров распалась, когда девочке было 11 лет.

В 1955 году на съемках «Мексиканца» Стриженов познакомился с юной Лионеллой Скирдой. Она только собиралась стать актрисой и случайно увидела, как актеры работают в кадре. За сценами артистов наблюдала целая толпа, но в перерыве Стриженов заметил именно Скирду. Они немного пообщались и попрощались.

Спустя семь лет актеры встретились снова, и тогда между ними начался роман.

«Я никогда не видела Стриженова в роли спутника жизни. О таких вещах не мечтают. Потому что он — икона. Это слишком далеко. Но случилось именно так. Значит, это было решено где-то на небесах», — говорила Лионелла спустя много лет.

Однако Стриженов не мог бросить жену и маленькую дочь, поэтому возлюбленные снова расстались. Лионелла вышла замуж за кинорежиссера Ивана Пырьева, а в 1968 году первая жена Стриженова подала на развод.

Актер недолго оставался в одиночестве и вскоре женился на актрисе Любови Земляникиной (в девичестве Лифенцова). Она родила ему сына Александра. Стриженов тосковал без своей Ли, как он называл Лионеллу. К тому моменту она уже стала вдовой — ее супруг Иван Пырьев умер спустя год их брака. Стриженов шесть лет прожил с Земляникиной, потом они расстались.

«Любой развод родителей — это большая травма для ребенка. Мои родители расстались, когда мне было восемь лет. У меня ощущение, что ему удалось сделать так, чтобы это наименее болезненно отразилось на моей неустоявшейся психике», — говорил сын актера Александр Стриженов в документальной ленте.

В июле 2024 года первая жена Стриженова скончалась. Она провела последние годы в монастыре. Их общая дочь Наталья умерла в 46 лет. В ее крови были обнаружены следы алкоголя и снотворного.

История любви Стриженова и его третьей жены

Лионелла и Олег вновь встретились на съемках фильма Петра Тодоровского «Последняя жертва», где должны были вместе сниматься. Узнав, что ей придется играть со Стриженовым, она хотела отказаться, но передумала. Тогда отношения между ними еще не возобновились.

Олег и Лионелла снова встретились на озвучивании картины. Стриженов решился сделать предложение возлюбленной на глазах у всей съемочной группы, и она не смогла ему отказать.

«Это было рано утром. Там все были: звукорежиссеры, Тодоровский. И он сказал: "Выходи за меня замуж". И я согласилась. Мы расписались в Кутузовском ЗАГСе, сняли банкетный зал и отметили с самыми близкими друзьями», — вспоминала Лионелла.

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«Честно, если ее бы не было рядом со мной, я точно не дожил бы до сегодняшнего дня», — говорил Олег Стриженов в интервью для документального фильма о нем.

У пары нет общих детей, но они поддерживают отношения с сыном Стриженова и его семьей. Александр стал кинорежиссером, женился на актрисе Екатерине Стриженовой. У пары две дочери — Анастасия и Александра. Старшая родила Олегу Александровичу правнука Петра.

Почему Стриженов отказался сниматься у Бондарчука

Коллеги вспоминали, что Стриженов никогда не уступал режиссерам, если их мнения не совпадали. Однажды актер обиделся на Сергея Бондарчука, который не сразу пригласил его на роль Андрея Болконского в киноэпопее «Война и мир». Поскольку Стриженов дружил с создателем картины, он сильно оскорбился, когда его попросили пройти пробы. На тот момент всех других актеров уже утвердили на роли.

«Он считает, что если режиссер снимает картину, то должен заранее знать, какого героя хочет видеть. А Сергей Федорович Бондарчук перепробовал полстраны. Хотя и утвердил Олега Александровича с самого начала на роль Долохова. И Стриженов согласился. Но, наверное, как я предполагаю, рассчитывал на Болконского. А потом опять вернулись к пробам на Андрея. И только перебрав всех на свете, вернулись к Олегу Александровичу. Он такое не воспринял», — вспоминает супруга актера Лионелла в документальном фильме «Олег Стриженов. Любовь всей жизни».

Однако актер все же пришел на кастинг к Бондарчуку, и его утвердили. Позже он позвонил режиссеру и заявил, что никогда в жизни не будет у него сниматься. По легенде, даже министр культуры Екатерина Фурцева уговаривала Стриженова согласиться на съемки, но он стоял на своем. В результате Стриженов вообще не попал в фильм, и Долохова сыграл Олег Ефремов.

«Он позволял себе то, что никто из актеров не позволял. Он отказывался от замечательных ролей благодаря своему внутреннему стержню, актерской гордости, упрямству и пониманию цены профессии русского артиста», — рассказывал Михаил Боярский в том же документальном фильме.

За несколько дней до юбилея NEWS.ru попытался связаться со Стриженовым. На звонок корреспондента ответила его супруга Лионелла Ивановна. По ее словам, Олег Александрович находился в тот момент в больнице, поэтому не мог дать интервью. 9 августа жена актера опровергла информацию о его госпитализации и сказала NEWS.ru, что супруг «не хочет говорить».