Чем сейчас занимается заслуженный артист России Сергей Барковский

Заслуженный артист России Сергей Барковский продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, высказывался ли на тему спецоперации?

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Что известно о карьере и личной жизни Барковского

Сергей Барковский родился 14 декабря 1963 года в Алма-Ате.

После окончания школы он поступил на философский факультет ЛГУ на отделение научного коммунизма. При университете действовал самодеятельный театр под руководством режиссера Игоря Борисова, в котором Барковский активно участвовал.

Спустя время после окончания ЛГУ он также окончил мастерскую профессора М. В. Сулимова в ЛГИТМиКе с двумя дипломами — по специальностям «режиссура» и «актерское мастерство».

Барковский снимался в лентах «Тихие страницы», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург — 2. Адвокат», «Морские дьяволы», «Двойная фамилия», «Закон зайца», «Одержимый», «Достоевский», «Беглец», «Небесный суд», «Анечка», «Неравный брак», «Зимы не будет», «Битва за Севастополь», «Монах и бес», «Декорации убийства», «Шакал», «Притяжение», «Годунов», «Подкидыш», «Родитель», «Шаляпин» и других.

Всего в его фильмографии более 130 работ.

«Из суеверия не говорю о желанных ролях. Часто бывает: загадаешь... и не сбывается. Да и видение роли может не совпадать с режиссерским. И такое бывало. Отвечу так: все сыграть невозможно, но стремиться к этому надо», — отмечал актер.

Жену Барковского зовут Ника, она — актриса театра. У супругов есть сын Никодим. Он — врач, живет и работает во Франции.

«Во-первых, хотелось назвать сына нетрадиционно. Во-вторых, возродить старинное забытое имя. В-третьих, у нас был среди родственников дедушка Никодим. К тому же, говорят, когда-то митрополит Ладожский и Петербургский Никодим спас Александро-Невскую лавру от большевиков. А еще имя это библейское. Да и просто оно к сыну прилепилось, хотя французы, слыша его, удивляются», — рассказывал артист.

Чем сейчас занимается Барковский

Сергей Барковский продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Жаворонок», «Авдей Флюгарин», «Тартюф», «Наши жены» и «Стакан воды».

В 2023 году артист снялся в картинах «Огниво против Волшебной Скважины», «Хитровка. Знак четырех», "ГДР","Арт и Факт" и «Кресло».

В 2024 году вышел сериал «Все ОК» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть проекты «Столыпин» и «Павел. Первый и последний» с Барковским.

«В самых общих чертах, в кино игра сдержанная, аккуратная, игра "в себя", по принципу "лучше недоиграть, чем переиграть". В театре выразительность другого рода: должно быть для всех зрителей слышно, видно, заразительно, играем "из себя". Тут — "не наиграешь — не сыграешь". Но и там и там нужно быть убедительным, точным, живым... и излучать энергию. Только в кино энергия направляется "пучком", в точку, в камеру, а в театре — "веером" по всему залу, вплоть до галерки. Словом, и кино, и театр — равно важно, равно сложно и равно близко», — рассуждал он.

Свое мнение о проведении спецоперации Барковский не высказывал.