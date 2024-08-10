Хоакин Феникс отказался от работы в фильме за пять дней до начала съемок

Хоакин Феникс отказался от участия в своем последнем кинопроекте в последнюю минуту, в результате чего фильм рискует быть снятым с производства. Лауреат премии «Оскар» должен был сыграть главную роль в романтическом фильме от режиссёра Тодда Хейнса.

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Однако в пятницу источники сообщили, что Феникс струсил и внезапно покинул фильм всего за пять дней до начала съёмок. По данным Deadline, который сообщил об уходе кинозвезды, в фильме о двух влюблённых, которые уезжают из Калифорнии в Мексику, якобы были сомнительные интимные сцены. Однако решение в последнюю минуту вызвало недоумение, поскольку Хоакин принимал активное участие в работе над сценарием вместе с Хейнсом и Джоном Рэймондом.

«Следующий фильм — это оригинальный сценарий, который я разработал вместе с Хоакином Фениксом на основе некоторых мыслей и идей, которые он мне принёс. Мы в основном писали с ним как со сценаристом. Мы с Джоном Рэймондом и Хоакином разделили сюжетную заслугу. И мы надеемся, что съёмки начнутся в начале следующего года. Это история любви, действие которой происходит в Лос-Анджелесе 1930-х годов», — сказал 63-летний режиссёр в интервью IndieWire в мае 2023 года.

Уход Феникса осложняется ещё и тем, что его роль не может быть переиграна, поскольку, по словам источника, фильм был представлен дистрибьюторам с Фениксом в главной роли, и это стало одной из главных причин его продажи. Источники сообщили Variety, что в результате проект Хейнса оказался под угрозой срыва, а съёмочная группа осталась без работы.

Заинтересованным сторонам всё ещё нужно заплатить, и долг, предположительно, может превысить семизначную сумму.