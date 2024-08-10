Аверин, муж-актер, мнение об СВО: как сейчас живет актриса Мария Рыщенкова

Актриса Мария Рыщенкова известна зрителю по роли Александры Пoкровской в сериале «Склифосовский». Как сейчас складывается ее карьера и личная жизнь?

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Чем известна Рыщенкова

Мария Рыщенкова родилась 14 июня 1983 года в Москве в семье заслуженного артиста России Александра Рыщенкова. Она окончила Театральный институт имени Бориса Щукина. В годы учебы актриса играла в театре-студии «На Набережной», а в 2004 году вошла в состав труппы Российского академического молодежного театра, на сцену которого выходила в постановках «Инь и Ян» и «А зори здесь тихие...».

«Это сложно — играть о войне... За несколько дней до спектакля я всегда очень волнуюсь, потому что тут не соврешь. Есть роли, где дистанция между мной и персонажем очень большая, когда маска очень далека от меня. А здесь так нельзя. К тому же приходят ветераны... Я очень рада, что есть этот спектакль», — рассказывала она.

Помимо работы в театре Рыщенкова в начале нулевых начала сниматься в кино. Первые ее работы были в лентах «Мымра», «Две сестры», «Национальное достояние», «Доктор Тырса». Наибольшую известность среди зрителей актрисе принесла роль врача-гинеколога Александры Покровской в сериале «Склифосовский» с Максимом Авериным. В проекте артистка снимается с 2015 года.

Что известно о личной жизни Рыщенковой

Мария Рыщенкова состоит в браке с актером Михаилом Шкловским. Они познакомились во время учебы в театральном училище. Артисты воспитывают сына и дочь, а также вместе служат в РАМТ.

«Я не воспринимаю свою семью как актерскую. Мы и так большую часть дня проводим в театре, чтобы еще и дома им заниматься. Я дома воспринимаю Машу как Машу, себя — как папу. Хотя мы часами можем сидеть и что-то обсуждать — про театр, про репетиции, готовить роли, — очень много энергии и внимания мы уделяем семье», — признавался Шкловский.

Анна Ковалева в роли кастинг-директора Жанны Арсиноевой (слева) и Мария Рыщенкова в роли актрисы Марии Заречных, играющей Селимену, во время пресс-показа спектакля «Мизантроп и я» в Российском академическом молодежном театре (РАМТ)

Чем сейчас занимается Рыщенкова

Мария Рыщенкова в 41 год продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках РАМТ «Дни Савелия», «Волшебное кольцо» и «Как кот гулял, где ему вздумается». Также она присоединилась к новому проекту театра, в рамках которого артисты записывают аудиоспектакли.

В 2024 году с Рыщенковой состоялась премьера сериала «Точка ноль» о вирусологе из Москвы, которая обнаруживает в алтайской деревне смертельно опасное инфекционное заболевание. Также актриса продолжает сниматься для ленты «Склифосовский». Выход 12-го сезона проекта запланирован на осень 2024 года, телевизионная премьера ожидается в начале 2025 года.

Артистка не дает интервью и изредка публикует кадры из своей личной жизни в социальных сетях. В частности, в ее аккаунте можно найти фото с детьми. Проведение спецоперации Рыщенкова не комментировала.

Актриса поддерживает дружбу с коллегами по сериалу «Склифосовский», в частности с актрисой Марией Куликовой.