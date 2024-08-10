Отъезд из России, болезнь сына, долги: куда пропал Евгений Кулаков

Актер Евгений Кулаков уехал из России в 2022 году. Как и где он живет сейчас, что говорил о спецоперации?

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Что известно о карьере и личной жизни Кулакова

Евгений Кулаков родился 17 августа 1980 года в Москве. Окончил Театральное училище им. Щукина.

Артист снимался в картинах «И была ночь», «Театральный Блюз», «Студенты», «Моя прекрасная няня», «Питер FM», «Клуб», «Трое сверху», «След» «Река-море», «Москва. Три вокзала», «СОБР», «Бигль», «Схватка», «Редкая группа крови», «Клетка», «Метод», «Симбиоз», «Старые кадры», «В активном поиске», «Чернобыль» и других. Всего в его фильмографии на данный момент 70 работ.

Жена Кулакова — актриса Ольга Бужор. Пара воспитывает двоих детей — сына Илью и дочку Нику. Наследник актера страдает аутизмом и ДЦП. Его супруге, чтобы находиться рядом с сыном, пришлось уйти из театра.

«Благодаря ей удалось добиться определенных успехов. Даже врачи удивляются. Например, сейчас сын сам одевается, ест и ходит в туалет. Для детей с аутизмом и ДЦП это огромные достижения», — делился Кулаков.

Что известно об отъезде Кулакова из России

В октябре 2022 года Евгений Кулаков вместе с сыном Ильей уехал из России в Израиль. Он объяснял, что инвалидность наследника не давала ему защиту от призыва.

«Даже инвалидность сына не защищала меня от призыва. То есть у него не было бы опекуна, а он ему нужен», — комментировал Кулаков.

По словам артиста, он не проходил службу в армии благодаря работе в театре, однако у него в военном билете стоит специальность «стрелок».

«Мы прилетели в Израиль, боясь моего призыва. У меня военный билет. У меня первая категория призыва, я — стрелок. Нужно открыть некую правду: в армии я действительно был дважды, и один раз я действительно стрелял сигареты, но никакого отношения к армии я больше не имею, это было сделано в театре», — говорил он.

В Израиле сын актера пошел в специальное учебное учреждение, которое помогает ему развиваться. Кулаков заявлял, что о возвращении в Россию не думает.

При этом мама артиста отказалась уезжать из родной страны. Именно она выплачивает кредиты Кулакова, которые остались у него в Москве из-за того, что он брал деньги в банке на лечение сына.

«В России не все дела закрыты. Осталась мама, которая выплачивает мои кредиты и так далее. Да-да-да...» — признавался актер.

Что Кулаков говорил о спецоперации

Евгений Кулаков в интервью YouTubе-каналу Risodrom говорил, что выступает против проведения спецоперации. По мнению актера, СВО «поддерживают те, кто смотрит телевизор».

Также Кулаков рассказывал, что не общается с коллегами, которые одобряют действия российских властей.

«Я мало поддерживаю эту тему. Мы просто собрались и улетели», — объяснял он.

Чем сейчас занимается Кулаков

Евгений Кулаков после переезда в Израиль нашел работу в одном из местных театров. Он планирует выучить иврит и начать сниматься в кино.

«Что меня подтолкнуло уехать? Невозможность поддерживать эту дискуссию — кто же прав, а кто же виноват. Я бы хотел быть более смелым и более сильным. Скоро выучу язык и буду сниматься в израильских проектах. Кому-то важно, чтобы на него орал режиссер, а кому-то — чтобы хвалил. Мне важно, чтобы меня любили», — цитирует актера StarHit.

Ольга Бужор также устроилась работать в театр, где служит ее супруг.