Умер Рудольф Елинек, актер из фильмов "Соколово" и "Фронт в тылу врага"

Ушел из жизни Рудольф Елинек, чехословацкий и чешский актер театра, кино и сериалов, артист дубляжа и озвучания, хорошо известный и нашему зрителю.

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В частности, Елинек сыграл одну из главных ролей в легендарном сериале "Тридцать случаев майора Земана". Плюс артист появляется в советско-чехословацкой военной картине "Соколово". Полная фильмография - более 140 пунктов.

Рудольф Елинек скончался 10 августа - на 90-м году жизни. Об этом сообщает Aha! со ссылкой на вторую жену артиста, тренера по конному спорту Мартину Ружичкову. Она была младше мужа на тридцать лет. Первая жена Елинека, Ярмила Главата, умерла в 2000-м.

По словам родных, у актера была дисфагия (нарушение глотания). Кроме того, заболев пневмонией, последние 3,5 месяца Елинек провел в инвалидной коляске.

Рудольф Елинек родился в 1935 году. В 1957 году окончил театральный факультет Академии исполнительского искусства. В кино дебютировал в 1955-м. Среди работ - главные роли в приключенческой ленте "Смерть в седле" и драме "Щенки" (они были в советском прокате), фильмы "Барон Мюнхгаузен" Земана, "Принц и Вечерняя Звезда", "Фронт в тылу врага".