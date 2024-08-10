«Пес», Ахеджакова, отсутствие ролей: куда пропал актер Андрей Саминин

Украинский и российский актер Андрей Саминин прославился благодаря лентам «Как закалялась сталь» и «Пес». Куда он пропал, высказывался ли о спецоперации?

© Кадр из фильма "Гречанка"

Чем известен Саминин

Андрей Саминин родился 26 апреля 1974 года в Киеве. Окончил Киевский институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого.

Известность пришла к нему в Китае в 1999 году после выхода фильма «Как закалялась сталь», в которой он сыграл главную роль. Картина снималась к 50-летию образования КНР и получила там большой успех.

Помимо этого, Саминин снимался в лентах «Овод», «Небо в горошек», «Подруга особо назначения», «Странное Рождество», «Служанка трех господ», «Черта с два», «Платон Ангел», «Одуванчик», «Обычное дело», «Хайтарма», «Сашка», «Излечить страх», «Одинок по контракту», «По законам военного времени», «Пес», «Тройная защита», «Балерина», «Беглецы» и других.

Всего в его фильмографии более 50 работ.

Саминин также известен как актер дубляжа. Его голос можно услышать в картинах «Нью-Йорк, я люблю тебя», «Молодая Виктория», «Санктум», «Санта на продажу», «Поля», «Предел риска», «Супер Майк», «Афера по-американски» и других.

Что известно о личной жизни Саминина

Андрей Саминин с 2001 года женат на украинской актрисе Лесе Самаевой. Артисты учились в одном вузе, но роман между ними начался в 1999 году на съемках фильма «Как закалялась сталь», где по сценарию у их героев была любовная линия.

«Фильм снимался в Киеве к 50-летию КНР и прошел в Китае с большим успехом. Мы с командой раз пять ездили туда представлять картину. И когда мы были в Китае в третий раз, Леся уже была беременна нашей дочкой Машей. Китайцы шутили, что именно они — причина того, что Павел Корчагин и Тоня Туманова стали жить вместе. Моя жена — прекрасная актриса, она моя ласточка. Я безумно ее люблю и хочу через это интервью признаться ей в том, что она у меня самая лучшая и красивая», — говорил Саминин.

В 2001 году у пары родилась дочь Мария. Она тоже стала актрисой.

Что Саминин говорил об Ахеджаковой

В картине «Странное рождество» Андрей Саминин снимался с народной артисткой России Лией Ахеджаковой.

«Лия Меджидовна — просто добрейшей души человек, к тому же с невероятным чувством юмора. Мы могли общаться за одним обеденным столом, не было никаких разграничений, мол, другим членам съемочной группы рядом с ними сидеть нельзя. Это бесценный опыт — смотреть, как Лия Меджидовна работает в кадре, как преображается, готовит себя к сцене, входит в образ», — рассказывал он.

Куда пропал Саминин, где он сейчас

Андрей Саминин последний раз снимался в кино в 2021 году — тогда вышли сериалы «Хрустальные вершины», «Игры для детей старшего возраста» и «Принцесса из Горошино» с его участием.

Соцсети артист перестал вести после начала спецоперации. Однако в его профиле до сих пор написано «Украинский и российский актер театра и кино».

Поклонники в Сети предполагают, что Саминин, будучи уроженцем Киева, перестал сниматься в России из-за СВО. Однако официального подтверждения этой информации нет.