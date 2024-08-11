Актер Оскар Кучера отмечает 50-летний юбилей

11 августа актер и телеведущий Оскар Кучера отмечает 50-летний юбилей. Он стал известным после выхода сериалов «Улицы разбитых фонарей», «Солдаты» и шоу на МУЗ-ТВ в нулевых. NEWS.ru поговорил с Кучерой о его работе, отношении к покинувшим Россию артистам, специальной военной операции на Украине и семье.

© globallookpress

Почему Кучера работает не только в театре

Вы работаете в театре, снимаетесь в кино и сериалах, были виджеем, играли в музыкальной группе, ведете программы на ТВ, занимаетесь бизнесом. Кем бы назвали себя по профессии в первую очередь?

— Я окончил театральный институт, соответственно, у меня классическое актерское образование, по профессии я актер театра и кино и продолжаю этим заниматься. Профессия у меня одна, а все остальное — это прикладные вещи, ипостаси одной профессии. Так что выделить я чего-то не могу. Бизнес, наверное, вещь необходимая, просто потому что у меня нерегулярная профессия. Если заниматься только ей, то ты начинаешь зависеть. Для меня фитнес-бизнес (Кучера — один из создателей сети спортивных клубов. — NEWS.ru) — это отдушина и финансовая независимость. Это один из самых экологичных видов бизнеса, который помогает людям быть здоровыми, и я сам занимаюсь постоянно. Поэтому для меня это и удовольствие, и работа.

Вы играли в разных театрах, но дольше всего служили в Школе современной пьесы. Сейчас заняты в антрепризе. Почему работа в театрах на постоянной основе вас не привлекает?

— Мне кажется, что это вообще немного устаревшая штука — служить исключительно в одном театре. Мне больше нравится играть то, что я хочу, а не то, что меня заставляют, к чему обязывают. Наверное, когда ты уже звезда в театре и можешь выбирать, что играть, — это здорово.

В Школе современной пьесы я достаточно долго прослужил. К сожалению, так получилось, что с одним из членов руководства театра у меня сложились не самые лучшие отношения. Может, я сам был виноват, может быть, не так. Но из-за этого пришлось уйти.

Было ли детство Кучеры богемным

Вы выросли в богемной среде, вас с детства окружали творческие люди. Ваш отец — режиссер Александр Боголюбов, снявший фильм «Батальоны просят огня». Кто был для вас наставником в актерской профессии?

— Мой папа и был. Про богемную среду вы красиво сказали, но я такого не помню. Я скорее рос на улице, нежели в богемной среде. Потому что в Советском Союзе о богемной среде не могло быть и речи. У нас была веселая театральная компания в определенный период, в основном наши дворовые и школьные ребята. И мы были не богемой, а скорее шпаной.

Вы же были дружны с большим количеством творческих людей, которых мы сегодня знаем как актеров и режиссеров. Это не могло не повлиять на вас...

— Я дружил с Костей Богомоловым, Артемом Михалковым, Сашей Шейном, Женей Стычкиным (мой ближайший товарищ) и Максимом Авериным, с которым мы вместе играли наш первый спектакль.

В Пицунде был Дом творчества кинематографистов, и дети творческих работников кино, телевидения, театра туда приезжали. В нашей компании никто тогда не думал, кто кем станет.

Просто были дети, которые сходили с ума и периодически ставили спектакли. Например, мы с сыном театрального художника Теодора Тежика делали «Балаганчик», придумывали костюмы. Было столько всего интересного. И вот эта среда, которую вы называете богемной, не имела никакого отношения к богеме. Потому что богема — это немножко иное, это скорее стиль жизни.

Где Кучера учился на актера

Когда вы поступали в театральный вуз, вы чувствовали, что отличаетесь от обычных мальчишек и девчонок, у которых родители не из этой среды?

— Нет. Наоборот, это была такая здоровая конкуренция. Никогда не было ощущения, что я какой-то особенный, из какой-то особенной семьи. Я, наверное, этого очень стеснялся, потому что в школе некоторые мальчишки меня называли буржуем. У меня была трехкомнатная квартира, отдельная комната, а мои одноклассники жили в коммуналках. Так что я скорее больше стеснялся этого, нежели кичился.

Вы поступили с первого раза в ГИТИС?

— Да. Просто я еще в 1991-м поступил. У меня странная история произошла. Я сначала прошел в Щукинское театральное училище, но, не начав там толком учиться, оказался на улице за плохое поведение. Мне надо было срочно куда-то поступать, и я пошел в Театральную академию, это был первый коммерческий вуз, при этом нам платили стипендии.

Со мной училась на курсе Вика Толстоганова, там были лучшие педагоги (Роза Абрамовна Сирота, Виктор Гусев) из разных институтов, состав мощный, и все это продержалось год. Обломилось в один момент, потому что у института закончились деньги, и мне пришлось срочно перепоступать. На первом курсе я учился аж два раза, у меня пять лет образования, а не четыре, как у всех.

Как Кучера относится к хайпу звезд

Вы должны были стать участником группы «Отпетые мошенники», но не стали. Почему не сложилось, сожалели вы об этом?

— «Отпетые мошенники» были и остаются моими хорошими товарищами, на тот момент даже близкими друзьями. Продюсер Женя Орлов и ребята решили хайпануть и придумали историю про то, что они хотят вместо Гарика взять другого вокалиста, и Кучера теперь поет в группе «Отпетые мошенники». Но это было не больше чем хайп, хотя тогда слова такого не существовало даже. Это была просто забавная история, чтобы поднять интерес.

Как вы вообще относитесь к хайпу? Какие вещи вам приходилось делать ради пиара? Есть ли границы, за которые вы не будете выходить?

— Я не занимаюсь хайпом ради пиара. Мне интересно зарабатывать очки своей работой, и если ее нет, то я не собираюсь страдать ерундой. Ради пиара говорить о какой-то фигне неинтересно. Я это оставлю Насте Волочковой с Прохором Шаляпиным.

Кучера — о причинах ухода из программы «Звезды сошлись»

У вас очень большой опыт работы на телевидении. Какая из программ, в которой вы работали, была самой интересной и любимой?

— Наверное, одна из любимых — это та, которую сейчас веду, — «Галерея звезд». Потому что мы снимаем огромное количество ток-шоу про наших телевизионных знаменитостей: как живущих, так и умерших. И это трепетно, очень ответственно и круто, что телеканал «Звезда» доверил мне ее вести. Я также люблю музыкальное шоу «Звезда», в котором состязаются представители всех регионов нашей страны.

У меня есть обалденный проект «Жизнь после шоу. Беременна в 16». Там такое количество классных историй, и я получаю удовольствие, как они снимаются и команда все это делает. Сейчас у меня три шоу, и я кайфую, работая над ними.

На ТВ иногда заставляют ради рейтингов чуть ли не провоцировать скандал...

— Я отказываюсь. Поэтому, наверное, не работаю в таких программах, которые заставляют терять лицо ради рейтинга.

А как же выпуск «Звезды сошлись» на НТВ о дочери певицы Любови Успенской? Там же был скандал...

— Да, были, конечно, и такие выпуски. Но если вы посмотрите конкретно эту передачу и как я ее вел, думаю, что с человеческой точки зрения ко мне не будет никаких вопросов. Это, наверное, собственно, и есть повод, почему мы расстались с этой программой.

Что скажете о своей бывшей соведущей по этому шоу — Лере Кудрявцевой?

— Профессионализм для меня самое главное. Лера — просто супер, помимо того что моя подруга, она еще суперпрофессионал, человек, который, что бы со мной ни случилось на площадке, всегда прикроет, и это очень важно. И потом, она по человеческим качествам сама по себе умница.

Как Кучера относится к иноагенту Дудю

Как на вас повлияло интервью с Юрием Дудем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru)?

— Вы знаете, я приобрел толстую шкуру от вашего «брата» (Дудь был журналистом до начала выпусков авторского шоу на YouTube. — NEWS.ru). При этом понял, что иногда нельзя верить добрым глазам — они могут подставить. Но кроме меня в этом интервью никто не виноват, я сам на него согласился.

Это был прекрасный опыт. Я думаю, что и для Юры тоже: до меня у него таких просмотров не было. За такое короткое время у меня ни разу не было одновременно такого количества хейтеров и обожателей.

Предположим, вы с ним случайно встретитесь. Протянете ему руку, поздороваетесь?

— Если он протянет руку, пожму. Нормально поздороваемся. Чего не пожать, я на него должен обижаться? Боже упаси! А почему я должен обижаться? Человек решил так выступить (Дудь выступил с несколькими антироссийскими высказываниями. — NEWS.ru), но он же в данном случае не меня, он себя скорее дискредитировал, потому что он профессиональный журналист, который занялся черт-те чем.

По его интервью с Лебедевым (вышло позже, в июле 2024 года. — NEWS.ru) я понял, что там уже про «стыдно» и речи не может быть. Там уже журналистика потеряна. Строить разговор на том, что «а вот ты говорил», — это странно. Тогда лучше пусть берет интервью у Ильи Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru), который 3 августа говорил, что надо срочно мириться, останавливать войну и прочее, а 4-го сказал, что если войну остановить, то Путин пойдет дальше. Так что пусть у таких людей берет интервью.

Как Кучера помогает бойцам СВО

Знаю, что вы отправляете помощь в зону СВО. Расскажите поподробнее.

— Давайте разграничим: я против войны, но я за наших ребят. Парадокс, который, наверное, не изменишь. Думаю, что любой адекватный, нормальный человек сто процентов понимает то, о чем я говорю.

Мы собираем очень много всего — деньги, продовольствие, одежду. Мне вот отчитались, что закуплено на данный момент огромное количество гуманитарки. Даже не поверите, чай, сборы трав отправляем. Люди собирают для наших парней, чтобы им там чуть послаще, полегче жилось.

С последнего сбора мы закупили два автомобиля — уазик и Ford, забили полностью гуманитаркой и отправили их. Директор нашего фонда «Добрые люди» Александр Валиков тоже собирается в зону СВО, потому что очень много вещей. У него огромный микроавтобус, который он поведет, соответственно, тоже на ЛБС. Александр примерно два раза в месяц ездит к нашим парням с гуманитарным грузом.

Какие суммы люди жертвуют?

— Это может быть и 100 рублей, и 300, и вот сегодня 124 тысячи пришло. Всегда говорю, что и рубль имеет значение. Все для ребят, мы ни копейки себе не забираем, как это обычно делают фонды, которые оставляют себе 20% за свою работу.

Как ведущий относится к поездкам артистов в зону СВО

Появилась тенденция, когда провинившиеся артисты едут в зону СВО как в прачечную. Как вы к этому относитесь?

— Я слышал это выражение, и сами пацаны говорят:

«Не надо к нам ехать, мы не прачечная, чтобы отстирывать свое грязное белье».

Я считаю, что если есть душевный порыв, то отправляйся в зону СВО. Если ты хочешь отмыться от того, что натворил здесь, бери автомат в руки и езжай — наверное, так позор свой смывают, а не концертом.

Я ничего не хочу сказать ни про Филиппа [Киркорова], которого я по-человечески люблю и уже знаю много лет, всякое бывает. Он — талантливейший дядька, просто монстр, очень крутой. Человек зашел не в ту дверь, не подумал. Это такой хороший урок для них всех, кто зашел не в ту дверь, они надолго его запомнят. Ну а кто не запомнит, тот попрощается со сценой.

Вас не удивила такая мощная реакция общества на это событие?

— Когда в стране происходит такая масштабная беда, конечно, надо думать, что ты делаешь публично. К сожалению, только думалка не у всех работает, а некоторые привыкли ртом есть и иногда петь. Не то чтобы меня удивило, скорее восхитило, наверное, когда общество консолидировалось и выдало правду-матку. Потому что просто все витало в воздухе, наверное, боялись сказать.

А сейчас уже не страшно, потому что бояться нечего. Это очень хороший пример того, чтобы артисты, которые несут культуру в нашей стране, несли все-таки культуру, а не антикультуру.

«Вести себя как мерзость, как Смольянинов или Панин, — ниже плинтуса»

Как вы относитесь к уехавшим из России артистам, среди которых наверняка есть ваши друзья и знакомые?

— У меня нет уехавших друзей, они все здесь. Есть артисты, которые уехали и делают свое дело тихонечко и окей. Я с пониманием и уважением отношусь к их решению. Я верю, что можно не согласиться, не изменять себе и молча, спокойно уехать.

А можно уехать как Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) или как Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru), которого я любил как артиста. Если вести себя как мерзость, как Смольянинов или как недоартист Панин, — это просто ниже плинтуса. Они для меня не люди.

СМИ недавно писали, что Алла Пугачева устала ездить по разным странам и собирается вернуться в Россию. Как думаете, вернется и простит ли ее народ?

— Мне трудно сказать. У меня, как у поклонника Пугачевой, нет злости на нее, лишь разочарование. Прощать мне ее не за что, потому что она мне ничего не обещала, я не питал никаких надежд в отношении Аллы Борисовны, она просто для меня великая артистка. На мой взгляд, можно понять, что она ляпнула в гневе, заступаясь за своего мужа.

Меня, как ее поклонника, сказанная ею грубость сильно задела, но я же не раб и не холоп, поэтому мне смешно на это обижаться. Это не имеет ко мне никакого отношения. Но я считаю, что примадонна, а она именно в этом статусе была всегда в нашей стране, не имеет права на это. Это тот самый случай с не той дверью, когда нужно думать немного наперед, потому что если бы она просто уехала за мужем, к ней бы не было вообще никаких вопросов.

«Дети вьют из меня веревки»

Вы с женой вместе уже более 18 лет. По вашему мнению, в чем секрет долгого счастливого брака?

— В терпении. Я бы сказал, что в любви, но это не обсуждается, потому что, надеюсь, люди без любви не женятся. А все остальное — это терпение, потому что мы себя-то не всегда принимаем, а тут другого человека, нас многое раздражает в других. Но когда превалирует любовь, то, если тебе хватает терпения и сил быть выше любой ссоры, любых обид, тогда и случается тот самый брак, который заключают на небесах.

Часто ссоритесь?

— Как все люди. У нас нет такого, что мы только друг другу дифирамбы поем с утра до вечера. Конечно, иногда злимся, но при этом любим друг друга.

Вам всегда хотелось иметь большую многодетную семью?

— С одной стороны, да. С другой, мы не планировали ни одного ребенка, начиная с нашего старшего сына и заканчивая нашим младшим, который оказался нежданчиком. Мы его иногда так и зовем — «Нежданчик».

Какой вы отец?

—-Я требовательный, но мягкий отец, дети вьют из меня веревки. Особенно младший.

Знаете, кто нравится вашим детям, кто их кумиры?

— Знаю. Дочь меня подсадила на Лану Дель Рей которую я вообще никогда в жизни не слушал. Пацаны мне все время новые песни ставят. Я уже в курсе всех современных треков, которые крутятся в клубах. С возрастом я понял одно: детей если и воспитывать, то своим примером, и нет ничего лучше для родителя, чем быть другом своему ребенку.

Как относитесь к своему 50-летию?

— У меня один товарищ говорит:

«Мне неважно, сколько ты жмешь (какой вес штанги поднимаешь. — NEWS.ru), мне важно, как ты выглядишь».

В данном случае важно, как ты себя чувствуешь, на сколько [лет] ты себя ощущаешь, как проводишь досуг, насколько активен. А все остальное — это просто цифра.