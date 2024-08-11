Умерла заслуженная артистка России Людмила Шестакова

В возрасте 67 лет скончалась заслуженная артистка России Людмила Шестакова. Некролог публикует Севастопольский театр драмы имени Луначарского, где актриса служила более 45 лет.

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"Творчество Людмилы Марковной, как и она сама, всегда было очень честным, искренним и открытым. Она умела увлечь за собой, вдохновить и заставить стремиться за любые горизонты. Подлинная звезда сцены теперь будет сиять нам с далекого небосклона. Тем особенным светом, которому никогда не померкнуть в благодарной памяти влюбленных в ее искусство зрителей", - с горечью отмечают в театре.

Крымские театралы помнят актрисы по образам Люси в "Третьей ракете", Ковалевой в "Приезжих", Настасьи Филипповны в "Идиоте", Феодоры в "Отравленной тунике", Тети Тони в "Голубке".

Настоящим событием в театральном мире стало исполнение Людмилой Шестаковой роли Воланда в "Мастере и Маргарите".

Актриса ярко заявила о себе не только на театральной сцене. Людмила Шестакова снялась в шестнадцати полнометражных фильмах и сериалах. Так, она появилась в четвертом сезоне сериала "Сваты" в роли сотрудницы винзавода, педагога в хорроре "Юленька", сыграла супругу военного в комедии "Приказано женить". Последней киноработой актрисы стал сериал "Давай найдем друг друга", вышедший на телеканале "Россия" в 2020 году.