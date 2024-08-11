Тамара Семина рассказала о невостребованности пожилых актеров

85-летняя актриса Тамара Семина пожаловалась на невостребованность в кино. Об этом сообщает Абзац.

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Звезда фильма «Воскресение» Тамара Семина за свою карьеру сыграла более чем в 70 картинах. Однако в последнее время ей практически не предлагают новых ролей.

«Очень обидно, что современные творцы выбросили наше поколение, хотя мы полны сил и отдачи. Нас выметают. Это ужасно неприятно — жить в забвении», — пожаловалась она.

Семина рассказала, что еще во ВГИКе ей пророчили большой успех в комедийных ролях, она специально ждала старости, чтобы играть смешных старушек.

«Хотела играть старушек — смешных, обаятельных, чудаковатых, на грани дурочки. Если предложения и поступают, то они не подходят ни уму ни сердцу. Сначала я обижалась, а потом подумала: „Ну на кого обижаться? Это же вырождение полное!“» — заявила актриса.

Ранее мы писали о том, что Тамара Семина призвала заново проверить Пугачеву на иноагентство и адекватность.