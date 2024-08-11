Актриса Голубкина вспомнила, что оторвала усы Юрию Яковлеву во время поцелуя

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина призналась, что ее первый поцелуй произошел на съемках фильма «Гусарская баллада» Эльдара Рязанова. Ее слова передает PROZVEZD.

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«Мы в финальной сцене — и вы же это помните, да? — целовались с Юрием Яковлевым, царствие ему небесное», — пояснила знаменитость.

В картине Голубкина сыграла Шурочку Азарову, а Яковлев — поручика Ржевского. По воспоминаниям артистки, сцену поцелуя между их героями сняли только с третьего дубля, поскольку Голубкина постоянно срывала со своего партнера приклеенные усы. При этом, подчеркнула Голубкина, этот поцелуй остался в ее «памяти навечно».

Недавно звезда «Служебного романа» Немоляева ответила на заявление Стаса Садальского о существовании черного списка на «Мосфильме». Она назвала шоумена большим фантазером. По словам звезды «Служебного романа», она никогда не слышала подобную информацию, хотя провела на «Мосфильме» все свое детство и юность.

В конце июля Садальский пожаловался на черный список, якобы существовавший на киностудии «Мосфильм» в СССР. В частности, рассказывал он, в списке фигурировала и на тот момент будущая народная артистка СССР Инна Чурикова.