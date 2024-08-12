Новый роман, слух о помолвке и растущий гонорар: как живет Сергей Бурунов

Актер Сергей Бурунов спровоцировал слухи о помолвке с возлюбленной. Что известно о новом романе и творческих планах артиста, сколько он зарабатывает?

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Что известно о личной жизни Бурунова

47-летний актер не женат и не имеет детей. В 2023 году артист рассказал, что еще в молодости успел обжечься в романтических отношениях. Предательство так ранило актера, что он отказался от новых знакомств и связей.

Кроме того, по мнению актера, причиной отсутствия жены стала загруженность на съемках, ведь иногда он не появлялся дома по полгода. Бурунов признался, что думает о детях, но «те, от кого хотел, разлюбили».

«Рано или поздно, конечно, нужно, чтобы дома кто-то ждал и чтобы кому-то можно было выговариваться, иначе можно сойти с ума. Мне с моими мозгами и рефлексией нужно выговариваться», — подчеркивал Бурунов в интервью ОК!

Несколько дней назад актер появился на свадьбе комика Гарика Харламова с девушкой, которая младше него на 12 лет. Super.ru пишет, что компанию артисту составила Екатерина Леви. Ранее их видели вместе в мае на Премии Художественного театра. Тогда Бурунов и Леви весь вечер не отходили друг от друга и держались за руки, чем спровоцировали слухи о романе.

На свадьбе Харламова, как отмечает Super.ru, они снова были неразлучны. В Сети также было опубликовано видео, на котором Бурунов и Леви под песню Сосо Павлиашвили «Небо на ладони» исполнили медленный танец. В конце возлюбленные поцеловались на глазах у друзей.

От внимания журналистов не ускользнуло кольцо на безымянном пальце Леви, из-за чего по Сети поползли слухи о помолвке. СМИ пишут, что аксессуара с большим камнем не было два месяца назад.

Известно, что избраннице Бурунова 35 лет, она младше актера на 12 лет. Девушка родом из Перми. Она занимается индивидуальным предпринимательством в сфере химчистки.

Шоумен Денис Сорокин в беседе с KP.RU рассказал, что Бурунов настроен на серьезные отношения. По его мнению, в Леви он увидел «мать своих детей».

«Думаю, Сергей настроен серьезно по отношению к Екатерине, он увидел в ней будущую мать своих детей. Человек он обеспеченный, один из самых высокооплачиваемых артистов в стране. <...> Екатерина, видимо, порядочная женщина, вот Сергей и оберегает ее от внимания папарацци. Да и для Екатерины появление с известным артистом — серьезный стресс. У нас ведь любят в интернете даже красоток критиковать, не всем это по силам вынести. Поженятся — тогда и расскажет поклонникам о своей второй половине. Всему свое время», — рассказал шоумен.

Сколько зарабатывает Бурунов

Продюсер Алина Красная рассказала, что Бурунов — один из самых высокооплачиваемых отечественных артистов. Она добавила, что на первом месте стоит Дмитрий Нагиев (один его съемочный день стоит 1,5 млн рублей), а звезда «Полицейского с рублевки» идет следом.

«На втором месте по заработкам звезда сериала „Полицейский с Рублевки“ Сергей Бурунов. Если раньше смена Сергея стоила около 200 тысяч рублей, то сейчас за съемочный день Бурунов просит 1 млн 200 тысяч рублей. Полюс ко всему Сергею должны выделить на площадку двух ассистентов. Либо артист приезжает со своими помощниками, тогда их работу оплачивают кинопродюсеры», — сказала Красная.

Где сейчас Сергей Бурунов

Бурунов продолжает творческую деятельность. В 2024 году с ним в главной роли вышла мелодрама «Он+Она». Также в этом году было возрождено шоу «Большая разница» на Первом канале, где актер стал ведущим в паре с Нонной Гришаевой.