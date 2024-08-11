Александр Головин заявил, что готов сниматься в постельных сценах

Александр Головин заявил, что всегда соглашается сниматься в постельных сценах.

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Звезда сериала «Кадетство» может согласиться на многое ради достойной роли. Он готов к любым предложениям, если его заинтересует сюжет и сценарий фильма. Актер признался, что жена Александра Попова не против его участия в откровенных сценах, так как она не ревнует и полностью доверяет своему мужу.

«Я соглашаюсь на постельные сцены. И сразу скажу — супруга не ревнует. Тут главное, чтобы был хороший проект, а такие сцены имели бы ключевое значение. Это абсолютно рабочие моменты», — отметил Александр в беседе с изданием Телезритель.

Однако артист подчеркнул, что сам против съемок Александры в таких сценах, так как по натуре своей он достаточно ревнивый человек. По этой причине актрисе приходится отказываться от ролей, если нужно предстать перед камерой в откровенном виде.

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