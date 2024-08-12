Арсений Сергеев рассказал о съемочном процессе сериала «Пока не родила»

Телеканал ТНТ анонсировал премьеру нового сериала производства студии Good Story Media («Иванько», «Исправление и наказание», «Ольга» и др.) с выразительным названием «Пока не родила». 16-серийная комедия выйдет на экраны уже 19 августа и расскажет о двух семьях из разных социальных слоев, чьи миры случайным образом пересекаются из-за авантюры беспечной главной героини. Одну из ролей исполнил актер Арсений Сергеев. В интервью «ФедералПресс» он рассказал о съемочном процессе, совмещении кино и театра, а также поделился своей большой актерской мечтой по мотивам романа Гюго.

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Арсений, вы сыграли в комедии «Пока не родила». Расскажите о вашем герое

— Мой персонаж – Олег, застенчивый скромный парень, который очень доверяет своей маме, он наивный и очень добрый, но эта чрезмерная наивность мешает ему в каких-то вещах. Работая над своим персонажем, я вдохновлялся кинокартиной «Форрест Гамп».

Сложно ли вам было входить в этот образ? Чего нам стоит ожидать от вашего героя?

— Необходимо было ощущать тонкую душевную организацию Олега, она у него все-таки отличается от моей, но я использовал актерские инструменты для резкого погружения в персонажа. От Олега стоит ожидать массы юмора, позитива и хорошего настроения!

Обычно в интервью актеры говорят о том, что съемочная команда имеет огромное значение. Расскажите о вашем опыте съемок в сериале «Пока не родила»

— У меня замечательный опыт съемок в сериале «Пока не родила», очень счастлив, что мне повезло работать с командой Good Story Media, они настоящие профессионалы! Настя Багирова, Арнольд Манасян, Павел Орешин, Никита Андриенко – они сочиняют по-настоящему новые формы в виде ситкома. Это очень интересно!

В интернете есть информация, что вы занимались дубляжом. Сейчас это занятие присутствует в вашей жизни? Как работа или хобби? Каким узнаваемым героям вы подарили свой голос?

— Не занимаюсь дубляжом в данный момент, мне кажется это сложная профессия, которой необходимо посвятить много внимания. Мне очень интересно было бы дублировать, возможно, в будущем может получиться!

Помимо съемок у вас есть постоянная работа в театре: сложно ли переключаться между мирами кино и театра?

— Это абсолютно разные профессии! Это очень интересно, хороший актерский тренинг, когда в моменте необходимо переключаться между съемками и спектаклями и наоборот. Да, бывает сложно, но опыт и любовь к профессии помогают мне преодолевать все трудности!

Остается ли у вас время на хобби, спорт? Чем вы увлекаетесь, помимо работы?

— Помимо работы, увлекаюсь работой. (Смеется. – Прим. ред.) На самом деле у многих актеров профессия часто является образом жизни, поэтому в свободное время стараюсь смотреть фильмы, российские и зарубежные. Хобби как такового нет, стараюсь заниматься спортом. Люблю вечерние прогулки перед сном!

Поделитесь своей большой актерской мечтой. Какая она?

— Моя большая актерская мечта – это дарить людям счастье через юмор. В 14 лет я прочитал Виктора Гюго «Человек, который смеется» и навсегда запомнил цитату из первой сотни страниц романа, ощутив, что это может быть моим смыслом жизни.

«Заставить людей смеяться – значит дать им забвение. И разве не благодетель человечества тот, кто дарит людям забвение?» – Виктор Гюго.

Я мечтаю попробовать осуществить эту мечту!

А без чего не обходится ваше утро? Можете поделиться своими полезными или необычными привычками с читателями?

— Умываться холодной водой – это очень бодрит и тонизирует, а также горячий кофе с чем-нибудь сладким. (Смеется. – Прим. ред.) Стараюсь делать зарядку, отжимания, планку, пресс и бег!