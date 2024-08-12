Кит Харрингтон высказался о плохой реакции на финал «Игры престолов»

В свежем интервью актёр Кит Харрингтон, наиболее известный по роли Джона Сноу в «Игре престолов», рассказал, как относится к негативной реакции пользователей на финал шоу. По мнению Кита, у каждого человека есть право на собственное мнение.

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Сам Харрингтон считает, что в сюжете были допущены некоторые ошибки. Вдаваться в детали артист не стал, но отметил, что некоторые задумки авторов просто не сработали, хотя казались чем-то интересным.

«Каждый имеет право на своё мнение. Я думаю, что в сюжете были допущены ошибки, возможно, ближе к концу. Я думаю, что у нас было несколько интересных вариантов, которые не совсем сработали.»

Харрингтон также высказался о банальной усталости всей съёмочной группы от «Игры престолов». Актёр не отрицает, что завершение шоу получилось скомканным, однако альтернатив он не видел.

«Я думаю, если и был какой-то недостаток в "Игре престолов", он заключался в том, что мы все чертовски устали. И я понимаю, что некоторые люди посчитали финал поспешным. Я согласен с этим. Но я не уверен, что была какая-то альтернатива.»

Сам Кит не считает, что его дети когда-нибудь посмотрят шоу. Подробнее об этом — в материале ниже.