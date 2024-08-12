Евгений Цыганов: личная жизнь и почему его прозвали «вечно уставшим»

Актер Евгений Цыганов редко соглашается на интервью, не смотря на творческую профессию, не любит публичные мероприятия, точно также как и делиться личными моментами.

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Поклонники глядя на актера, чье портфолио пестрит яркими проектами, прозвали его «вечно уставшим». Из-за чего его фильмография только и пополняется флегматичными бруталами-эгоистами с эмоциональной недоступностью.

Не увидеть улыбки на его лице, ни на фотографиях с женой-красавицей, ни с детьми, да и на премьерах выражение лица Цыганова будто само за себя говорит: «отстаньте, я устал». А если Евгений и улыбается, то лицо все равно унылое, а глаза грустные.

Несмотря на то, что Евгений ведет микроблог в Сети, активно делится фотографиями, его страничка мало привлекательна: в основном снимки артиста черно-белые, невзрачные, не четкие.

Многие заметили, что и его супруга – актриса Юлия Снигирь, рядом с ним «погасла». А ведь в прошлом браке буквально цвела, ну или как минимум дарила публике свою милую улыбку.

«До жизни с ним выглядела лучше. Вампирит он ее. А он вечно уставший всегда был», «Действительно, при других мужчинах она была ярче», «Он человек – депрессия», «Актер живет в черно-белом мире», «Она высохла, глаза печальные стали, а раньше зажигалочкой была», «Евгений подавляет Юлию своим печальным настроем, как пара вообще не смотрятся» – пишут поклонники.

Замечает глаз народа и то, что Юлия Снигирь после замужества с Цыгановым осунулась, похудела, при чем до такой худобы – болезненной, из-за чего затерялась и стала невзрачной в актерском мире.

«Юлия совсем потерялась, растворилась в нем, сухая стала без эмоций и жизненных сил, потеряла шарм и привлекательность, худоба не к лицу, особенно если она выглядит болезненно и изможденно, жаль её как женщину, с любимым мужчиной женщины не превращаются в невзрачных. Неужели Юля не видит этого…» – пишет пользователь Сети.

Ведь не спроста говорят, что человек рядом «выжимает» жизненные соки и энергию и рядом с вечно унылым человеком самому можно в депрессию впасть. Может это как раз применимо и к паре актеров? Большинство же своим зорким взглядом не просто так замечают, что раньше Юлия цвела, была жизнерадостной с блеском в глазах, а теперь стала грустной и подавленной.

«С одним мужчиной женщина королева, с другими – тетка замученная жизнью» – пишет поклонница.

А ведь и сама Снигирь делилась в интервью, что муж ее критикует, хочет чтобы она прислушивалась к нему, из-за чего в паре часто бывают скандалы.

Но всё же за что-то актеры друг друга полюбили, чем-то зацепились и с 2019-го года живут в законном браке, воспитывая 8-летнего сына Федора.