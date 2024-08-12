Кристина Асмус рассказала о минусах киноиндустрии

Актриса Кристина Асмус раскрылась российскому зрителю совершенно по-новому после съемок в сериале «Интерны». Там она показала себя как очень нежная и скромная девушка Варя, но стоило этой роли уйти в прошлое, как Кристина пустилась во все тяжкие и начала брать самые откровенные и дерзкие роли.

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В связи с этим и опыт тесного общения с другими актерами у нее очень большой. Поэтому и курьезных случаев за кулисами накопилось немало. Однажды она рассказала о минусах киноиндустрии и о том, какие неприятные вещи делают ее коллеги.

«Не люблю, когда в унизительных историях киношники называют конкретные фамилии. Ну и когда партнеры не учат текст или зубы не чистят перед поцелуем в кадре», — выразилась девушка.

Конечно, поклонники потребовали больше подробностей, начали просить назвать конкретные фамилии и даже пытались угадать, кто мог бы поступать подобным образом, но Асмус не созналась.

Впрочем, и к лучшему. Это точно привело бы к большому скандалу и, возможно, спровоцировало бы коллег также рассказать что-нибудь пикантное про саму Кристину.