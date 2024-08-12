Сарик Андреасян рассказал о работе с Артемом Дзюбой

12 августа на телеканале ТНТ состоится премьера третьего сезона сериала "Бедный олигарх", в котором снялся Артем Дзюба в роли самого себя.

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В первой серии олигарх Виктор Гнида сыграет в футбольном матче на поле сельского стадиона вместе с экс-капитаном сборной России по футболу.

По словам продюсера сериала Сарика Андреасяна, которые приводит "Спорт-Экспресс", Дзюба "очень артистичный, приятный. Но я не отношусь к спортсменам как к артистам. Потому что спортсмены есть спортсмены".

В ролях также: Владимир Сычев, Максим Лагашкин, Тимур Батрутдинов, Карен Арутюнов, Янина Студилина, Ирина Темичева и другие.

Премьера сразу трех серий нового сезона состоится 12 августа в 20:00 на ТНТ.