Порнозвезда раскрыла эмоции от первой в карьере съемки
Порнозвезда Фрея Паркер раскрыла эмоции от первой рабочей съемки. Подробностями она поделилась в подкасте Holly Randall Unfiltered, доступном на YouTube.
Паркер рассказала, что ее партнер по первым съемкам был вторым мужчиной в ее жизни, с которым у нее была сексуальная связь.
«Пару дней я тренировалась с игрушкой для взрослых, я была так напугана», — вспомнила порноактриса свои эмоции перед первым рабочим днем.
Звезда порно призналась, что первая ее cъемка прошла хорошо.
«Было немного больно, потому что это длилось долго», — отметила она.
Паркер добавила, что чувствовала себя отлично после съемки, и не пожалела, что начала карьеру в порноиндустрии.
«Я подумала, что хочу сесть в самолет, полететь в Лос-Анджелес и снимать больше порно», — заключила она.
Ранее порноактриса Черри Кисс описала эмоции перед первой съемкой в карьере.
«Я не чувствовала скованность, мне было весело, я не чувствовала себя так, будто не знаю, что я делаю. Я просто приступила к делу», — высказалась Кисс о своем первом опыте съемки в порно.
По ее словам, в начале карьеры она ничего не понимала в индустрии, но хотела «все попробовать».