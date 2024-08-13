Порнозвезда раскрыла эмоции от первой в карьере съемки

Порнозвезда Фрея Паркер раскрыла эмоции от первой рабочей съемки. Подробностями она поделилась в подкасте Holly Randall Unfiltered, доступном на YouTube.

© Lenta.ru

Паркер рассказала, что ее партнер по первым съемкам был вторым мужчиной в ее жизни, с которым у нее была сексуальная связь.

«Пару дней я тренировалась с игрушкой для взрослых, я была так напугана», — вспомнила порноактриса свои эмоции перед первым рабочим днем.

Звезда порно призналась, что первая ее cъемка прошла хорошо.

«Было немного больно, потому что это длилось долго», — отметила она.

Паркер добавила, что чувствовала себя отлично после съемки, и не пожалела, что начала карьеру в порноиндустрии.

«Я подумала, что хочу сесть в самолет, полететь в Лос-Анджелес и снимать больше порно», — заключила она.

Ранее порноактриса Черри Кисс описала эмоции перед первой съемкой в карьере.

«Я не чувствовала скованность, мне было весело, я не чувствовала себя так, будто не знаю, что я делаю. Я просто приступила к делу», — высказалась Кисс о своем первом опыте съемки в порно.

По ее словам, в начале карьеры она ничего не понимала в индустрии, но хотела «все попробовать».