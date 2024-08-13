Холли Берри рассказала о полученных на съемках переломах

Оскароносная актриса Холли Берри рассказала о травмах, которые получала во время съемок. Об этом она сообщила в ролике, опубликованном в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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57-летняя Берри призналась, что многие проекты стоили ей здоровья, так как трюки в фильмах она часто выполняла сама, без помощи каскадеров.

«Я ломала руку, дважды получала переломы ребер. На одной съемке я сломала копчик, два пальца на ноге и еще средний палец на руке», — рассказала актриса.

Также звезда картины «Женщина-кошка» призналась, что для съемок изучила джиу-джитсу, тайский бокс, кикбоксинг, тхэквондо и даже научилась стрелять из огнестрельного оружия.

Ранее стало известно, что Холли Берри проиграла бывшему мужу суд об опеке над детьми.