Автор «Слова пацана» рассказал о проблемах киноиндустрии

Индустрии кино и сериалов приходится бороться с водкой за популярность у народа, заявил автор сценария сериала «Слово пацана» Андрей Золотарев. Он добавил, что проблема современных сценариев в российском кинопроизводстве кроется в изначальном отсутствии мотивации и амбиций у студентов соответствующих вузов, передает «Газета.Ru».

За зрителя мы воюем не друг с другом, а с водкой. Нам нужно, чтобы зритель не бухал, а ходил в кино. И для этого нужно снимать много хорошего кино, — сказал Золотарев.

Звезда сериала «Слово пацана» Леон Кемстач заявил, что российский кинематограф превзойдет Голливуд уже через год. Актер также признался, что хотел бы попробовать себя в кино, рассчитанном на мировой прокат.

Ранее другой актер из нашумевшего сериала Андрей Максимов сообщил о расставании с супругой актрисой Софией Сливиной. Он уточнил, что они остаются в прекрасных отношениях и «умирают от любви» к общему сыну.

До этого актер Сергей Бурунов выступил против продолжения съемок сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Таким образом он ответил на вопрос, хотел ли бы сам увидеть второй сезон кинокартины. По словам Бурунова, «Слово пацана» затрагивает конкретный исторический факт и промежуток времени, а «дальше уже „Бригада“».