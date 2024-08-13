Актриса Стася Милославская удивила мужа Боярской во время съемок постельных сцен

Актриса Стася Милославская рассказала в интервью Hello! о постельных сценах с Максимом Матвеевым в сериале «Чужие деньги». Артистка не сразу призналась коллеге, что это был ее первый опыт.

«Он идеален во всем. Больше того скажу, впервые за 10 лет в кино у меня случились постельные сцены — самые настоящие. И я рада, что именно с ним. Сначала я очень переживала и нервничала: Максим Матвеев — известный артист, как мы будем с ним играть любовь? Оказалось — зря. Он меня все время поддерживал, помогал. Когда после нашей постельной сцены я призналась Максиму, что он у меня первый, он сказал: «Ты такая умница, никогда бы не подумал!» Мне кажется, у нас сложился какой-то очень классный тандем», — поделилась знаменитость.

Милославская с 2020 года состояла в отношениях с актером Александром Петровым. Пара познакомилась во время съемок фильма «Стрельцов». Поклонники ждали, когда артисты объявят о помолвке, однако этого не произошло. А 15 сентября 2023 года Петров сообщил, что женился на новой возлюбленной Виктории и показал видео из ЗАГСа. Позже стало известно, что избранница артиста работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК), и пара познакомилась случайно на улице.

Матвеев с 2010 года женат на коллеге Елизавете Боярской. Супруги воспитывают двоих детей: 12-летнего Андрея и 6-летнего Григория. Артист отмечал в интервью, что соглашается на любые постельные сцены в кино. По словам актера, в творческой деятельности у него нет никаких ограничений и табу.