Умерла актриса и модель Пегги Моффитт

10 августа скончалась Маргарет Энн "Пегги" Моффитт, американская актриса кино и ТВ и модель, ставшая "иконой" 1960-х. Пегги разработала свой уникальный стиль, включавший обилие макияжа и ассиметричные стрижки.

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Некролог 13 августа публикует W. Модель отошла на 85-м году жизни в Беверли-Хиллз после продолжительной болезни. Это подтвердил ее сын.

Маргарет родилась в 1940-м в Лос-Анджелесе. Актерское мастерство изучала в Нью-Йорке, также обучалась балету. На экране - с 1950-х.

Фильмография - два десятка пунктов, в том числе Пегги снялась в "Часе Альфреда Хичкока", драме "Девчачий город", итальянском "Смоге", "Фотоувеличении" (18+) Антониони и "Бэтмене" 1960-х.