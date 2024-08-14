Мишель Йео не появится в «Аватаре 3»

Уже давно известно, что актриса Мишель Йео и звезда «Всё везде и сразу» появится во франшизе «Аватар», однако это произойдёт позже, чем планировалось. О том, когда появится Мишель, рассказал Джеймс Кэмерон.

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По словам режиссёра, не стоит ждать персонажа актрисы в третьем фильме, «Огонь и пепел». Героиня заглянет в «Аватара 4» и «Аватара 5». Кэмерон отметил, что появление уже давно спланировано.

"Мишель Йео не будет в третьей части. Она появится в четвёртой и пятой. Итак, об этом немного неверно сообщили. Скоро она появится, чтобы сыграть свою роль. Это интересный, забавный персонаж. Всё это планировалось много лет. Все сценарии были написаны много лет назад."

Кого конкретно сыграет Йео, Кэмерон, конечно же, не раскрыл. Выход «Аватара 3» под названием «Огонь и пепел» намечен на 19 декабря 2025 года. «Аватар 4» планируется к выходу 21 декабря 2029 года, за ним должен последовать «Аватар 5», который ожидается 19 декабря 2031-го.