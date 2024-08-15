У актеров Деми Мур и Брюсса Уиллиса, проживших в браке более 13 лет, родились три дочки: Румер, Скаут и Таллула. Все три девочки отличаются сильным сходством с отцом, особенно, благодаря выдающимся подбородкам. Это не раз становилось предметом насмешек над дочерьми знаменитостей.

Недавно их внешнее сходство с отцом снова стало предметом критики. Хейтеры зло прокомментировали видео, на котором Таллула Уиллис вместе с мамой, сестрами и друзьями танцуют под любимую песню.

Пользователи тут же принялись обсуждать внешность девушек. Они отметили, что они выглядят так, будто клоны отца. При этом многие задались вопросом, как у двух таких красивых людей могли родиться настолько непривлекательные дети.

«Жаль, что они пошли в папу, а не в маму», - написали в комментариях пользователи.

Таллула не стала терпеть и ответила хейтерам. По ее словам, люди, которые читали такие злобные комментарии, были шокированы невежеством комментаторов.

При этом она отметила, что такие жестокие и подлые комментарии в их адрес они получают на протяжении всей своей жизни.

Напомним, у Брюсса Уиллиса неизлечимое заболевание мозга - лобно-височная деменция. Несмотря на то, что Мур не является женой Брюсса уже 24 года, она поклялась быть рядом с бывшим мужем. Деми навещает бывшего мужа каждую неделю. Хотя тот ее почти не узнает, актрису это не останавливает.

Болезнь сплотила вокруг Уиллиса его семью, и вторую супругу Эмму Хеминг вместе с детьми тоже.

Мур с мае делилась фотографией с Уиллисом, а их дочь Румер рассказывала о состоянии отца – у него «все отлично».