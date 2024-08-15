Асмус выложила фото с любимым мужчиной после свадьбы Харламова

Когда-то отношения Гарика Харламова, известного комика, и актрисы Кристины Асмус выглядели совершенными. У них родилась дочь, и они старались посвящать все свободные минуты своей семье. Новость о разводе шокировала поклонников, так как казалось, что их союз был крепким и гармоничным. Оказалось, что в браке не все так гладко, как могло показаться.

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Развод Харламова и Асмус долго обсуждался в СМИ. В этом году Гарик вновь связал себя узами брака, хотя неоднократно говорил, что больше жениться не будет. Но, возможно, юморист наконец-то встретил свою вторую половинку и этот брак окажется прочным. Избранницей Харламова стала актриса Екатерина Ковальчук. Гарику, похоже, нравятся актрисы-блондинки, его типаж понятен.

Влюбленные только расписались, а через месяц устроили пышную свадьбу.

Кристина Асмус не спешит снова выходить замуж. Девушка проводит время со своей семьей. Недавно она выложила фото с папой в своем блоге. Они вместе смотрели выступление гимнасток на Олимпиаде и вспоминали прошлое Кристины, когда она занималась гимнастикой.

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