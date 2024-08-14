Умер итальянский актер Серджо Донати

Скончался Серджо Донати, итальянский писатель-детективщик, сценарист и актер, известный по работе над рядом культовых лент.

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В частности, Донати работал с Серджио Леоне над спагетти-вестернами "На несколько долларов больше", "Однажды на Диком Западе" и "За пригоршню динамита".

Плюс на его счету "Смерть среди айсбергов", "Верный слуга смерти", "Охота за золотом", "Побег из камеры смертников", "Игрушка" (криминальная драма Монтальдо), "Концерт для одного пистолета" - всего более восьми десятков проектов.

Артист скончался 13 августа в Ментане на 92-м году жизни. Об этом агентству ANSA сообщил сын Донати Лоренцо. Причина и обстоятельства смерти не называются.

Серджио Донати родился в 1933 году в Лацио. Окончил юридический факультет в Риме. Работал в Милане - руководил рекламными кампаниями крупных фирм. В кино - с 1952-го.