Умер знаменитый чехословацкий артист Зденек Пололаник

12 августа ушел из жизни Зденек Пололаник, известный и плодовитый чехословацкий чешский музыкант, органист и композитор.

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Пололаник - автор примерно 700 композиций в разных жанрах. Его произведения исполняли знаменитые артисты, оркестры и хоры по всему миру, включая СССР.

С 1960-х Пололаник был востребован в кино, театре на радио и ТВ. Его музыка звучит в фильмах "Шутка", "Опера на виноградниках", "Катапульта", "Неполное затмение", "Продленное время", "Лев с белой гривой", других. Чаще всего Пололаник сотрудничал с режиссером Яромилом Ирешем.

Зденек Пололаник родился в 1935 году в Брно. Профессиональную карьеру начал в середине 1950-х.

Об уходе артиста сообщил его сын, дирижер Петр Пололаник.