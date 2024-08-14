Ангелина Загребина рассказала о сериале «Пока не родила» и эротических сценах

Премьера сериала «Пока не родила» состоится 19 августа на ТНТ. Это история о двух семьях из разных социальных слоев, чьи миры странным образом пересекаются из-за авантюры молодой девушки Киры, которая неожиданно для себя может стать суррогатной матерью. Главную роль в сериале сыграла актриса Ангелина Загребина («Последний аксель», «Почему ты?»). В интервью «Газете.Ru» она рассказала о своей героине, опыте откровенных съемок с Даниилом Воробьевым и тренировкам по фигурному катанию для «Последнего акселя», а также заявила, что ради хорошей роли готова к экспериментам с внешностью.

© Газета.Ru

Ваша героиня Кира — молодая девчонка, которая сталкивается с большим испытанием, при этом сериал преподносится как комедия. Что вас привлекло в сценарии — и почему вам стало интересно сыграть эту роль?

— Все мои девчонки — мыслящие героини. Кирка — сначала делает, потом думает. Вот этот азарт и беззаботность меня привлекли. А еще — семья. Какие потрясающие герои, образы были созданы нашими сценаристами!

Как вы готовились к роли? Смотрели ли проекты на тему суррогатного материнства — например, сериал «Контейнер»? Что удалось оттуда почерпнуть?

— Да, но не художественные, а документальные картины. Не знаю, насколько это мне помогло или помешало, но глобально тема стала для меня раскрываться через пару месяцев после окончания съемок.

Для режиссера Никиты Андриенко это первый многосерийный проект. Какие у вас остались впечатления от работы с ним?

— Никита — замечательный режиссер. Мне близок его подход к работе. Он знает, что хочет. Трепетно относится не только к общей атмосфере на площадке, но и к каждому артисту.

Как вы абстрагируетесь от психологически сложных ролей и возвращаетесь в свою жизнь? Или роль не отпускает все время, пока вы над ней работаете?

— Этот вопрос нужно задать моим близким (улыбается). А вообще, иногда бывают логические расхождения в моей жизни после окончания съемочного процесса. Но, опять же, у меня очень большая семья, и сложно отлететь головой совсем далеко.

В эротической драме «Почему ты?» вы играли любовь с Даниилом Воробьевым. Как найти тонкую грань, чтобы не влюбиться по-настоящему?

— Вся моя профессия похожа на ребячество. «А давай подурачимся понарошку?», «А представь…». Когда мы были детьми, любили строить такие воздушные замки и с головой погружались в придуманный мир, а заходя домой, забывали про оставленную ветку у подъезда. Мы легко находили — и легко расставались. Этот ключик я использую (улыбается).

Какие чувства вы испытываете к Даниилу как к человеку и профессионалу после этого опыта?

— К Дане я прикипела всем сердцем, он четкий партнер, с ним непринужденно работается. И человек он тоже четкий!

Если проанализировать спустя время, как вы оцениваете опыт съемок в эротических сценах фильма «Почему ты?»? Сформировалось ли у вас свое видение таких сцен и понимание, на что вы точно не согласитесь?

— Понимаю, что для огромной аудитории это не просто неприемлемо, а невообразимо. И это абсолютно нормально, мы все разные. В сценарии «Почему ты?» откровенные сцены существовали безапелляционно. И в процессе подготовки, и во время съемок я ясно понимала, к какому результату мы стремимся.

Вы из тех артистов, кто прибегает к дублерам только в крайних случаях? Что из особо сложного или нового вы делали в кадре сами?

— Мне бы так хотелось, чтобы в нашем кинематографе было как можно больше трюковых экшн-сцен. Это такое волшебство и мощь — смотреть, как наши отважные каскадеры творят искусство. Браво! Пока что мои героини ходят на ногах — и руки уверенно держат в карманах, не летают и не прыгают.

Одной из ваших первых главных ролей стала фигуристка Катя в сериале «Последний аксель». Интересовались ли вы фигурным катанием до этого? Что стало для вас открытием во время подготовки к роли? Какие навыки вы обрели благодаря этой работе?

— Совершенно не интересовалась этим видом спорта. Больше привлекали биатлон и бобслей. Удивило, что фигуристы носят профессиональные коньки. Какой физической силой и ловкостью нужно обладать, чтобы стремительно прыгать вверх — и страстью, и жаждой, чтобы это было не просто технично, а еще и великолепно.

Что требовалось на кастинге для этой работы? Нужно ли было уметь хорошо кататься на коньках?

— Необходимо было стоять на коньках. Помню, были пробы на льду в «Юбилейном» в Питере. Дали мне коньки, отправили на лед, а там детей туча. Маленькие фигуристы — юркие, хоккеисты, — как жучки-скарабеи, тонут в экипировке. Качусь, стараюсь только вперед смотреть, боюсь, как бы не сбить кого, а они вокруг меня шныряют. И тут на меня мальчишка, года два ему, несется. Клюшка раза в три его больше, он не отступает, не сворачивает. Я его не сбила, схватила от испуга, и с ним дальше поехали.

После утверждения был месяц подготовки. Научили меня прыгать половинку, вращаться и смотреть на фигурное катание совершенно по-другому. Я понимаю, зачем нужна такая жесткая система, но мне это чуждо. Но невозможно перестать восхищаться силой веры и духа людей, создающих новые рекорды.

Некоторые актеры ради работы решались на экстремальное похудение, кардинальную смену имиджа и даже удаление зубов. Готовы ли вы жертвовать своим здоровьем, чтобы получить сильную роль?

— Очень странно было бы спрашивать ветеринара: «А готовы ли вы, кроме котов, лечить еще и кошек?» Тело — мой инструмент, и если этот «эпичный» поступок не угрожает моей жизни, если роль интересна мне, то вопросов не будет.

Как вы считаете, обязательно ли идти на такие жертвы? Ведь есть высокие технологии вроде нейросетей — или тот же грим.

— Вы правы, где-то необходимо обойтись только гримом, так как у артиста в параллель может быть несколько проектов или театр. Зависит и от бюджета картины, и от удобства.

В одном из интервью вы говорили, что когда вас пригласили на свидание, вы обратились к папе за советом. Что вам дают близкие отношения с папой?

— Я не знаток психологии, но благодаря тому, что в моей жизни есть отцовское плечо, мне не приходится самой держать оборону, быть мужественной, можно побыть маленькой девчонкой и иногда покапризничать. В общем, все достается папе! А мне достается время, чтобы четко понять, какие есть пути и какой из них мой, с каким человеком я хотела бы его пройти.