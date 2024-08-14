В истории советского кинематографа немало забавных случаев, но этот эпизод мог бы стать сюжетом отдельной комедии. Во время съемок легендарного фильма «Бриллиантовая рука» Юрий Никулин, мастер розыгрышей и шуток, неожиданно для себя оказался в центре абсурдной ситуации.

Для одной из сцен фильма потребовался манекен, в точности повторяющий фигуру Никулина. Реквизиторы постарались на славу, создав почти неотличимую копию актера. Однако никто не мог предположить, к каким последствиям приведет эта работа.

Однажды утром сотрудница гостиницы, где проживала съемочная группа, обнаружила в подвале нечто, похожее на человеческое тело. Узнав в «покойнике» черты любимого артиста, женщина пришла в ужас. Не разобравшись в ситуации, она немедленно сообщила о трагедии окружающим.

Герои советских мультфильмов с голосами известных актеров

Слух о смерти Юрия Никулина распространился с невероятной скоростью. В те времена, когда не было интернета и социальных сетей, новость облетела весь Советский Союз за считанные дни.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.