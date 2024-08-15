США, Ходченкова, конфликт с отцом: как сейчас живет актер Артем Михалков

Актер Артем Михалков продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил об отце?

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Чем известен Михалков

Артем Михалков родился 8 декабря 1975 года в Москве в семье народного артиста РСФСР Никиты Михалкова и корреспондента Татьяны Соловьевой. Окончил режиссерский факультет ВГИКа.

Актер снимался в картинах «Сибирский цирюльник», «Участок», «72 метра», «9 рота», «ЖАRА», «Москва, я люблю тебя!», «Духless», «Поговори со мною о любви», «Ты меня любишь?», «Хороший человек» и других. Всего в его фильмографии более 30 работ.

Помимо этого, как режиссер Михалков работал над лентами «Остановка», «Страсти по России», «Ставка на любовь» и другими.

Что известно о личной жизни Михалкова

Первой женой Артема Михалкова была девушка по имени Дарья. В браке родилась дочь Наталья. Супруги прожили вместе 15 лет, но в 2013 году приняли решение развестись.

В 2019 году стало известно, что Михалков женился на Дарье Баженовой, которая на 16 лет младше его. В браке родились сын Александр и дочь Вера.

«С Дашей мы встретились в кафе. Это была неожиданная встреча. Она сразу показалась мне очень эффектной, симпатичной. Я через неделю уезжал в США, и какое-то время мы не общались. Потом вернулся. Написал ей: "Как дела?" Стали списываться. Я не думал в тот момент, что это надолго. Теперь понимаю — она мой талисман», — рассказывал актер в программе «Судьба человека».

Что Михалков говорил об отце

В 2006 году Артем Михалков говорил, что ему сложно дается общение с отцом Никитой Михалковым.

«Сейчас я освободился из-под его влияния. Я еще молод и стараюсь делать самостоятельные шаги — в работе, бизнесе. Я ему не звоню подолгу, и он мне не звонит. Сначала у нас из-за этого возникали конфликты, а сейчас мы привыкли, и какая-то легкость появилась в общении. Встречаемся: "О, привет, привет! Как ты?" И потом он опять окунается в свой мир, который создал. А мне все сложнее и сложнее находиться рядом с ним. Он привык, что люди вокруг него должны думать и делать все точно так же, как он», — признавался актер.

Сейчас Михалков нормально общается с папой.

«Когда папа увидел жену, то сказал: "Здравствуйте, Даша". В этом ответе было все. И юмор, и ответственность. Приняли ее в нашей семье хорошо. Когда родился сын Саша, то я позвонил отцу. Он сказал, что только до трех умеет считать. У него уже 10 внуков», — делился Артем.

Чем сейчас занимается Михалков

Артем Михалков продолжает творческую деятельность.

В 2022 году актер снялся в картине «Мистер Нокаут». В скором времени также выйдет сериал «Спойлер» с его участием, в котором он поработал со Светланой Ходченковой и Олегом Меньшиковым.