Смерть мужа, отсутствие ролей, бездетность: где сейчас Анна Назарьева

Актриса Анна Назарьева не снимается в кино с 2016 года. Куда она пропала, что известно о ее личной жизни?

© Кадр из фильма "Обнажённая в шляпе"

Чем известна Назарьева

Анна Назарьева родилась 24 июня 1969 года в Москве.

Она попала в кино в возрасте пяти лет, когда гуляла с родителями по ВДНХ, а помощники режиссера пригласили ее на кинопробы. По словам Назарьевой, еще в тот момент она решила, что станет актрисой.

Ее дебютной работой стала небольшая роль в картине «Огненное детство». Позже, будучи школьницей, Назарьева появилась в лентах «Юность Петра», «Дочь командира», «Танцплощадка», «Поживем — увидим», «С неба на землю».

В 13-летнем возрасте ее взяли свободным слушателем во ВГИК, который она окончила в 1990 году.

Также Назарьева снималась в проектах «Приморский бульвар», «Криминальный талант», «Как живете, караси?», «Игры на миллионы», «Идеальная пара», «Грешная любовь», «Трое против всех», «Кулагин и партнеры», «Женские истории», «Взрослые игры», «Выйти замуж за генерала» и других.

Всего в ее фильмографии 37 работ.

Что известно о личной жизни Назарьевой

В 1987 году Анна Назарьева вышла замуж за кинооператора, продюсера и режиссера Александра Полынникова, который на 28 лет старше ее. Они познакомились, когда артистка была еще школьницей и снималась в ленте «Поживем — увидим». Тогда Полынников в шутку пообещал ей жениться, когда ей исполнится 18 лет.

«"Анька, если хочешь, когда тебе исполнится 18, женюсь на тебе!" Я кивнула: "Хочу! Только не забудьте потом". И после нашей картины "Приморский бульвар" он сдержал слово», — вспоминала Назарьева.

Детей в браке не родилось.

«Мой Саша — самый лучший. Детей, правда, Бог не дал. Можно было ЭКО сделать, но я не захотела. Ребенка же успеть поднять надо, воспитать, дать образование. Так что я считаю, что всему в жизни свое время. Плюс считаю, что ЭКО — не от Бога. У моего мужа есть сын, мой ровесник, внуки. Муж — это мой лучший друг. Он самый умный, красивый, порядочный и благородный. У меня и мысли никогда не возникало уйти от него, изменить», — объясняла актриса.

В 2022 году Полынников умер из-за онкологического заболевания.

Чем сейчас занимается Назарьева

Анна Назарьева последний раз снималась в кино в 2016 году — тогда вышел сериал «Крестная» с ее участием.